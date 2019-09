El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la cámara espía que se encontró en uno de los salones de Palacio Nacional, donde se ha reunido con gobernadores y empresarios.

Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario mostró la cámara que se encontró en lo que era el comedor y que ahora se ha convertido en salón de reuniones.

El mandatario dijo que las oficinas no se revisaron bien “porque no hay paranoia”.

López Obrador aseguró que en las reuniones de seguridad y otras que tiene no se tocan temas secretos por lo que no dio mayor importancia al asunto de la cámara espía.

“Queremos hacer la vida pública cada vez más pública. Aquí hablamos sin censura. Y así son nuestras reuniones y los actos en el gobierno. Tenemos la reunión diaria de seguridad, hablamos sobre todos los temas pero no hay nada secreto, no se esconde nada, por eso no le damos mucha importancia a estas acciones.

Añadió que el aparato – que es de tamaño pequeño -estaba funcionando y según información que le dieron técnicos, tenía que descargar su contenido cada cierto tiempo.

Aunque dijo que no sabe desde cuándo se encontraba ahí el aparato, dijo que “se quedaron algunos con las malas mañanas, malas prácticas de estar espiando. Nosotros hicimos el compromiso de que el gobierno no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros padecimos en la oposición: espionaje. Ni para periodistas, ni para opositores.

López Obrador reiteró que no hará una denuncia pues “yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan en el gobierno lo mismo, no vamos a distraernos”.