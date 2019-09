El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía que pretende otorgar libertad a personas encarceladas por “robo simple sin violencia”, consumo de drogas o por practicarse un aborto.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, confirmó este domingo en un comunicado que recibieron el proyecto de ley que el mandatario promueve desde su campaña presidencial.

La Ley de Amnistía “otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad”, detalla el texto.

Delgado afirmó que esta iniciativa beneficia a quienes están sentenciados por robo simple sin violencia y a jóvenes acusado de delitos contra la salud, “consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas”.

En este sentido, dijo que “existen varios elementos o signos distintivos comunes en muchas de las personas presas, tales como la baja escolaridad o incluso analfabetismo, y en muchos casos su pertenencia a una comunidad o pueblo indígena. También, que diversos análisis arrojan una relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de justicia”.

También se busca dar libertad a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de conciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Las condiciones para la liberación, explicó Delgado, son: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional.

“La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos”, señaló.