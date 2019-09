Asesinan a una familia en un negocio de comida en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó este martes sobre el asesinato en la madrugada de una familia de cuatro integrantes en un negocio de comida en la localidad de Pichilinguillo.

“Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) se constituyó en un negocio de comida denominado ‘La Perla’, del mencionado asentamiento, sitio en donde se realizaron diligencias con relación a la muerte de quienes fueron identificados como Guadalupe C., y sus tres hijos, Ismael C., Heriberto C, y Ricardo C., de 50, 23, 26 y 30 años de edad, respectivamente”, detalló la Fiscalía, en un comunicado.

“A simple vista los cuerpos presentan heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se les practique la necropsia de ley, en tanto que la Fiscalía Regional continúa con las investigaciones a efecto de dar con las personas responsables de estos hechos”, agregó.

Matan a subdirector de Obras Públicas

Este martes, la Fiscalía estatal también informó sobre el inició la carpeta de investigación por el homicidio de Antonio Casillas Garibay, subdirector de Obras Públicas del municipio de Zamora.

Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen llegó al estacionamiento de las oficinas municipales, ubicadas en la calle Labastida, en la colonia San Ramón.

Los investigadores localizaron indicios balísticos en el lugar de los hechos, por lo que fueron recolectados y embalados para su análisis.

El cuerpo del funcionario fue traslado al Servicio Médico Forense (SMF), para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones que esclarezcan la agresión y los posibles partícipes.