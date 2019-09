“No hemos entendido nada” fue la última columna de opinión que Diego Salazar, periodista peruano, escribió en 2017 en uno de los diarios en los que trabajó en ese país. El artículo fue referente para el libro que ahora presenta con el mismo título y en el que reflexiona cómo la inmediatez de las redes sociales lleva a los periodistas a elegir entre publicar primero o verificar la información.

El autor basa gran parte de su libro en la crítica a los medios de información que generan y difunden noticias falsas, además rememora cómo fue el cambio que vino con la manera de usar internet y los problemas y beneficios que traen consigo.

Con herramientas como Facebook, Twitter y Google News, a periodistas y medios de comunicación les ha costado entender de qué manera esos cambios afectan la manera en cómo los usuarios consumen la información, dijo Diego Salazar en entrevista con Animal Político.

¿Qué es el contenido en los medios?

Para Salazar, hay un cambio lingüístico y terminológico al hablar de periodismo en los medios, ya que hasta hace poco se hablaba de noticias o artículos de información a todo aquello que producían los periodistas en una redacción tradicional, hoy día, en los medios digitales, se habla de contenidos.

En el libro, el autor plantea que todo es contenido. Todo lo que se encuentra online o a lo que se puede acceder desde un teléfono es contenido, como la foto de un tanque, la imagen de la familia, vídeos, memes o stickers, así como los tuits del presidente Trump o las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.

Salazar apunta que periodistas y medios de comunicación tanto digitales como tradicionales tienen la responsabilidad de hacer un trabajo que permita contextualizar lo que hacen, contrario a lo que se hace en las redes sociales tras la falta de contexto en las publicaciones.

“Nuestra responsabilidad en los contenidos, está en intentar competir con la celeridad y la inmediatez de las redes sociales, es un absurdo porque un contenido para ser periodístico y merecer la confianza de su audiencia o lectores requiere de cierta verificación y contexto”.

Hoy, medios publican información que no pueden verificar o no han verificado. La excusa es el tiempo o el copiar y pegar información que no verifican como otros medios.

Las mujeres que lideran la prensa

Además de explicar cómo fue la revolución de las redes sociales como herramientas de difusión en el periodismo, Diego dedica un capítulo completo del libro a la cantidad de mujeres que han ocupado la dirección de los medios de comunicación desde sus inicios.

En el capítulo Mujeres y Periodismo, el autor realiza un recuento en años de la cantidad de mujeres que han tomado el mando de un medio de comunicación desde la dirección general en América Latina, pocas son las que lo han logrado.

Según datos del autor, al menos de los casi 100 periódicos que existen en Perú, tan solo dos son dirigidos por una mujer: El Chino con Silvia Gavidia Román y Perú 21, que desde el 1 de junio de 2018 nombró directora a Cecilia Valenzuela.

En cifras aterrizadas en Latinoamérica el escenario mejora un poco donde de los 11 medios más importantes en la región tan solo se tiene a dos directoras. Una de ellas en El Nuevo Día de Puerto Rico y, una más de tres directores que componen la dirección de El País de Uruguay.

España no se queda atrás, tal es el caso de la directora Soledad Gallego-Díaz quien lidera el diario El País, convirtiendo a éste en la primera gran cabecera nacional española, como la describe el autor en contar con una mujer al mando de su redacción desde los años 30 tras su fundación en 1976.

El trabajo de Diego Salazar se encuentra en diversos medios de comunicación de América Latina, Europa y Estados Unidos. Además es autor del blog nohemosentendidonada.com.

Con autorización del autor y de editorial Debate de Penguin Random House en Animal Político te regalamos el primer capítulo de No hemos entendido nada, el cual puedes consultar aquí.