El científico emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Antonio Lazcano aseguró que el documento con el que le informaron sobre su destitución de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt no tiene validez, y que sus inasistencias a reuniones plenarias -motivo por el que fue removido- están justificadas.

“El documento que me envió la dirección del SNI, que no firma el doctor Mario de Leo , es un documento sin nombre, ni firma”, dijo Lazcano en entrevista con Animal Político.

“Una decisión así no se puede tomar tan de manera unilateral cuando es un puesto elegido por mis colegas”, agregó.

Al respecto, mencionó que en las próximas horas enviará a Mario de Leo una carta, “para resolver las dudas que existen al respecto”.

Lazcano dijo que justificó las faltas a las reuniones plenarias: “Cuando se instaló la comisión, yo no podía ir, lo hice saber, entregué los justificantes de que tenía que participar en unas actividades en Europa, nos habían invitado a una conferencia en Alemania, un curso del cual soy organizador en Francia”.

“Tenía que avisar si uno podía o no podía estar. Después de que habían cambiado dos veces la cita para comenzar las labores de la comisiones dictaminadoras, el doctor De Leo muy amablemente me dijo que le proporcionara los documentos y no hubo problema”, agregó.

La segunda invitación, señaló el doctor, tuvo una fecha equivocada. “Desde luego que yo no tenía que asistir a una reunión que no correspondía al calendario de verdad”, añadió.

Sobre si hay relación entre lo ocurrido y sus recientes críticas a la administración de recursos del Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, comentó que sería “muy grave” si existiera.

“Sería la primera ocasión en la ciencia mexicana en que el poder político trata de influir sobre una comisión de pares que hace evaluación académica”.

En un artículo publicado en la revista Sciencie, Lazcano criticó las decisiones tomadas por el gobierno hasta el momento. Escribió: “Hace un año, México eligió a Andrés Manuel López Obrador como su nuevo presidente. Muchos investigadores votaron por él, atraídos por una promesa de campaña para acabar con la corrupción y la violencia y promover la ciencia y la educación. Lamentablemente, sus acciones han empeorado las cosas para la ciencia”.

Asimismo, cuestionó los ataques al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y pidió a Álvarez-Buylla que demuestre las acusaciones de corrupción dentro de la comunidad científica.

La cuenta oficial de Conacyt compartió una carta que envió Álvarez-Buylla a Science, ante la crítica.

Compartimos el artículo "A new scientific agenda for Mexico" de la Dra. Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, publicado en Science (20/9/19) en respuesta a las imprecisiones del Dr. Antonio Lazcano (Science 26/7/19) respecto a la ciencia en México