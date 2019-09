La Estafa Maestra: Hacienda congela cuentas de la Universidad de la Chontalpa; no pagará la nómina

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la Universidad Popular de la Chontalpa por su participación en el esquema de presunto de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra, por lo que la institución ni siquiera podrá pagar la nómina a sus empleados esta quincena.

La Universidad realizó nueve convenios con Pemex Producción y Exploración para realizar supuestos servicios, por lo que recibió 779 millones de pesos sólo entre 2012 y 2013, pero de ese dinero solo se quedó con 49 millones de pesos por servir de intermediaria para subcontratar y entregar el resto del dinero a 19 empresas.

Dicha información forma parte de la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que las empresas subcontratadas eran fantasma y, en algunos casos, propiedad de exfuncionarios de Pemex.

La Universidad de la Chontalpa entregó el dinero a 19 empresas, de las cuales, cinco ya están en la lista de empresas fantasma por el SAT debido a que simularon operaciones y no tenían capital, personal ni infraestructura para poder realizar algún servicio.

Mientras que en cuatro empresas, exfuncionarios de Pemex eran accionistas o representantes: Maheca, S. A. de C. V., Cantarell Services, S. A. de C. V.; Pro Source, S. A. de C. V.; y Corporativo de Obras y Servicios Múltiples de la Región S. A. de C. V. (Comursa).

Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra investigando sus operaciones financieras, según informó la Universidad este viernes 13 de septiembre a través de un aviso publicado en su página de internet.

“La administración está haciendo las gestiones necesarias ante las instancias competentes para atender el tema y a la brevedad posible estar en condiciones de lograr los pagos de salarios y prestaciones”, dice el aviso.

Sin embargo, la Chontalpa no es la única universidad con la que Pemex-Producción y Exploración hizo tratos. Solo entre 2012 y 2013 firmó 39 convenios con otras cinco universidades a las que entregó 3 mil 576 millones de pesos.

De ese monto, la Universidad Autónoma de Tabasco, el Instituto Superior de Comalcalco, el Tecnológico de Tabasco, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Politécnica del Golfo de México y la Chontalpa, se quedaron con 634 millones de pesos por ser intermediarias.

De exfuncionarios de Pemex a empresarios

Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta octubre de 2010, creó la empresa Maheca S. A. de C. V siete meses después de su salida.

Aunque en su acta constitutiva la empresa supuestamente se dedicaba a asesorías contables e informáticas, hizo ocho contratos que sumaron 502 millones de pesos con universidades para hacer los supuestos servicios que le Pemex-PEP le había solicitado a través de convenios.

Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Al no tener el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos.

Se trata de Logistic Peninsular S.A. de C.V., empresa fantasma señalada por el SAT; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax que ni siquiera tenía registro mercantil ante la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.

Así operaban

La Universidad Popular de la Chontalpa declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Pero no fue así.

Por ejemplo, para el convenio número 425102832, Pemex-PEP entregó 238 millones de pesos a la Universidad de la Chontalpa. Firmaron el convenio el 28 de agosto de 2012 y ese mismo día la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.

Esta subcontratación se realizó sin que la universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.

En otro caso, en el convenio con Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la empresa productiva.

Aquí, por ejemplo, el servicio solicitado a la Universidad y por lo que contrató a Maheca, que se dedicaba a la asesoría financiera, era “Soporte Técnico en el Análisis de Pozos Productores e Inyectores para el Control de Yacimientos Seguimiento Operativo en las Intervenciones de Perforación en los Pozos del Activo Integral Abkatún Pol-Chuc”.