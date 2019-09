En todo el mundo se escuchó el ¡viva México!

El Grito de ¡Viva México! se escuchó en varios países.

Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores, compartió en su cuenta de Twitter imágenes de los festejos mexicanos en naciones tan lejanas como Rusia.

En esos sitios se escuchó música de mariachi y se observaron los colores verde, blanco y rojo de la bandera, al conmemorar la Independencia.

Países Bajos:

Austria:

Irlanda:

Finlandia:

Rusia:

Vietnam:

Malasia:

Japón:

Qatar:

Líbano:

Kuwait:

Israel:

Thank you @TelAviv municipality for hosting the 209th commemoration of Mexican Independence. Viva México!!! 🇲🇽 🇮🇱 pic.twitter.com/qF4qQCYzyF

— Embamex Israel (@EmbaMexIsr) September 16, 2019