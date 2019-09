El 92.4% de los mexicanos consideran que el gobierno debería iniciar una investigación sobre el patrimonio de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica.

Solo un 4.8% está de acuerdo en que no se le investigue, un 1.9% no sabe, el 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 0.3% no contestó.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el pasado 9 de septiembre que se abrió un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director de la CFE. La investigación se inició por una denuncia anónima.

Según una investigación publicada por el periodista Carlos Loret de Mola Bartlett Díaz tiene presuntamente 23 casas y que en su declaración 3de3, ante la Secretaría de la Función Pública, ocultó su relación con 12 empresas, además de que sostuvo no tener ningún tipo de conflicto de interés.

El reportaje señala que Bartlett declaró que tiene “una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones”, aunque en realidad, según la investigación, su patrimonio “es 16 veces más grande… solo en propiedades”.

Sobre la veracidad de su declaración patrimonial, un 76.4% de los encuestados consideró que ésta es falsa, un 7.6% señala que los documentos son verdaderos, 14.1% no sabe y 1.9% no contestó.

Tras la publicación del reportaje, en un comunicado de la CFE Bartlett indicó que “el día 24 de diciembre de 2018, dentro de los plazos legales, presenté mi declaración patrimonial de inicio como Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y la modificación correspondiente del mes de mayo del presente año en estricto apego a lo que establece la ley.

Frente a los señalamientos sin prueba alguna que han circulado en los medios de comunicación, expreso mi categórico rechazo y, bajo protesta de decir verdad, afirmo que lo que he declarado ante la autoridad es el único patrimonio que poseo, ni un peso más ni un peso menos” .