El juez Felipe de Jesús Delgadillo, que vinculó a proceso a Rosario Robles, retiró la petición que había hecho a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara a José Antonio Meade, por el caso de presuntos desvíos con La Estafa Maestra.

De acuerdo con el diario Reforma, el pasado 29 de agosto el juez dejó sin efectos el requerimiento hecho a Rosario Robles, para que presentara copia certificada del acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social, en la que quedó al frente Meade en 2015, y además deslindó al excandidato presidencial de la causa penal y del proceso de investigación complementaria.

“Es claro que la causa penal no involucra a José Antonio Meade Kuribreña como sujeto activo, o bien, sea objeto de la investigación complementaria; así tampoco, se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol. De ahí que, se concluye que el documento refiere a hechos ajenos a la litis de este asunto y a terceras personas ajenas a ellos”, expresó el juez, según Reforma.

“En concordancia con ello, no se realiza ningún pronunciamiento a la Fiscalía General de la República para iniciar investigación alguna, toda vez que esa es una facultad exclusiva de dicha autoridad en términos del ordinal 102, Apartado A de la Constitución”, agregó.

En la audiencia del pasado 13 de agosto, donde se definió darle a Robles prisión preventiva, el juez Felipe de Jesús Delgadillo planteó que la Fiscalía investigara una posible omisión de José Antonio Meade.

Lo anterior, luego de que la defensa de Robles señalara que Meade fue advertido de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior en el acta de entrega recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 27 de agosto de 2015, cuando el excandidato presidencial asumió la titularidad de la dependencia y ella fue nombrada titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“En el contenido del acta se estableció e informó el estado en el que se encontraban los señalamientos de la Auditoría y los procesos abiertos de fiscalización, y que deberían ser tomados en cuenta por el nuevo titular (de la secretaría)”, dijo Oscar Ramírez, uno de los abogados defensores de Robles.

Según Reforma, la defensa de Robles solicitó un amparo contra el requerimiento inicial del documento de entrega-recepción, y un juez le concedió una suspensión definitiva, aunque a la postre Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desistió de esa petición.

“El contenido del acta de entrega-recepción de la Sedesol: A) es altamente probable que perjudique el ejercicio del derecho de defensa de Rosario Robles y se considere obligada a entregar medios de prueba que perjudiquen su teoría del caso; B) No está vinculada con el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso penal; C) Vincula a terceras personas ajenas a los hechos, en concreto a José Antonio Meade Kuribreña; y D) No atiende a la temporalidad de la investigación, esto es hasta el 26 de agosto de 2015 en la Sedesol”, explicó el juez, según Reforma.

