Padres de los 43 normalistas Ayotzinapa encabezaron este jueves una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, al cumplirse cinco años del ataque y desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero. En diferentes momentos, lanzaron consignas para reclamar a las autoridades para que, ahora sí, las investigaciones den resultados y sepan el paradero de sus hijos.

“Yo no me imaginé llegar hasta 5 años, pero desgraciadamente el gobierno peñista se encargó de que llegáramos hasta este tiempo, ¿por qué? Porque él no quiso hacer las investigaciones correspondientes para que fueran encontrados nuestros hijos”, dijo Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Anibal Cruz Mendoza, uno de los estudiantes desaparecidos, cuando la protesta llegó al antimonumento a los 43, en Paseo de la Reforma.

“Este gobierno que tenemos ahorita, creo que tiene la disponibilidad, aunque hasta ahorita nada más han sido palabras y palabras, porque no ha caminado mucho el caso, como nosotros quisiéramos. Vamos a seguir en esta lucha, caminando, como desde hace cinco años, que han sido de sufrimiento, de tormento. Son 5 años que no quisiera recordar, siento como si fuera el primer día. No sabemos nada de nuestros hijos, dónde están, qué pasó con ellos”, agregó Cruz Mendoza.

#Ayotzinapa | Manifestantes avanzan en la CDMX con la consigna "Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, ¡Ayotzi somos todos!". 📹 @albertopradilla. pic.twitter.com/YAIQZkd5XI — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) September 26, 2019

Cerca de las 18:12 horas, la vanguardia de la manifestación llegó al Zócalo, para comenzar un mitin donde se darían diferentes pronunciamientos.

“Nosotros, como madres, es un sufrimiento que llevamos aquí dentro. No podemos dejar esta lucha, porque es una lucha por amor a nuestros hijos”, dijo Joaquina García, mamá del normalista Martín Getsemany Sánchez García.

“No vamos a descansar, no vamos a parar. Hemos recorrido montañas, pueblos, ciudades, hemos ido a Estados Unidos a dar información para ver si con eso tiene solución la desaparición de nuestros hijos. Nuestros hijos fueron desaparecidos un 26 de septiembre, un día como hoy nuestros hijos todavía estaban en la Normal, nuestros hijos solamente querían, quieren salir adelante”, agregó.

Mientras avanzó la marcha pacífica, en otros puntos del centro de la Ciudad diferentes grupos de personas, la mayoría con el rostro cubierto, realizó pintas y destrozos. Los padres de los normalistas se deslindaron de estos hechos violentos.

Este jueves el gobierno de Andrés Manuel ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de los jóvenes y una más de 10 millones de pesos para localizar a Alejandro Tenescalco, presunto implicado en la desaparición de los normalistas.

Al dar un reporte de los avances del caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que “en el caso de Ayotzinapa la única verdad clara es que hasta ahora no hay ninguna verdad”, esto después de que han quedado en libertad varios de los detenidos el sexenio anterior, señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes. Lo anterior, debido a fallas en la integración de las causas judiciales e incluso el registro de la práctica de tortura.

Con información de Alberto Pradilla