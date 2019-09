Militares sí pueden usar la fuerza pero respetando derechos humanos: AMLO

Luego de las agresiones registradas por parte de la sociedad civil contra elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las fuerzas federales están autorizadas para actuar en su defensa legítima pero con estricto apego a los derechos humanos.

En días pasados, elementos de la Sedena fueron atacados por grupos de personas primero en San Juan del Río, Querétaro y luego en Acajete, Puebla, mientras realizaban operativos de seguridad.

Lee más: Personas agreden a militares que resguardaban una bodega con autos robados en Puebla

En ambos casos, para disuadir a los agresores, los elementos militares hicieron disparos al aire o al piso.

Tras estos hechos, la Sedena señaló en un comunicado “que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan para garantizar la seguridad y paz y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad”, esto con “estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario nacional declaró que esta postura fue consultada con él y que apoya el actuar de las fuerzas federales cuando sea necesario.

“La recomendación es que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había masacres. Eso está prohibido, no se tolera en el gobierno esa actitud”, señaló.

Igualmente López Obrador dijo que se respetará la vida de las personas sin importar si son delincuentes porque “todos son seres humanos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos”.

Agregó que tanto el Ejército como la Marina están haciendo un gran esfuerzo y actuando con mucha responsabilidad al regular el uso de la fuerza y no violar los derechos humanos.

Te puede interesar: Militares enfrentan a personas que intentaron robar un tren en Querétaro; hay 5 heridos

Sobre las agresiones recibidas por los militares en Querétaro y Puebla, el presidente considera que los elementos de Sedena “han actuado muy bien” e invitó a la sociedad civil a “portarse bien”.

Con relación al caso de Acajete, Puebla, el presidente detalló que los militares resguardaban una bodega en donde se almacenaba gas robado y pipas de empresas que distribuían en la región, cuando fueron atacados por los pobladores.

“Aprovecho para hacer un llamado a la gente del pueblo de Acajete que se han dejado llevar por quienes se dedican a robar gas y gasolinas, al huachicol. Estas personas solo los usan como escudo”, refirió.

El presidente dijo que los mandos de las fuerzas armadas “están conscientes de que no debe recurrirse al uso indebido de la fuerza” y que deben de respetarse los derechos humanos.

“El soldado, el marino es pueblo uniformado y ellos están conscientes de que no debe de retomarse la política de exterminio que se siguió en los pasado gobiernos, ellos no están de acuerdo con eso”, finalizó.