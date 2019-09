El retorno de Rambo y Midsommar llegan a la cartelera del fin

Este fin de semana viene cargado de estrenos y no hay superhéroes a la vista. Brad Pitt se interna en los confines del espacio (Ad Astra), al tiempo que unos estudiantes deciden visitar una comuna y disfrutar de sus alucinógenos (Midsommar: el terror no espera la noche), y un documentalista mexicano plasma bellamente fuegos artificiales (Poetas del cielo). Eso y más en la cartelera.

¿Cuál se les antoja?

Midsommar: el terror no espera la noche (Midsommar, 2019)

Dirección: Ari Aster

Protagonizan: Jack Reynor, Will Poulter, Florence Pugh, William Jackson Harper

Sinopsis: Una pareja de jóvenes viaja con sus amigos a un pueblo de Suecia, para el festejo de un festival tradicional. Lo que empieza como un retiro idílico se convierte rápidamente en una violenta competencia de fuereños contra paganos.

La reseña: “Aster sigue el camino de The Wicker Man una vez que los chicos americanos se adentran en una comuna pagana que continúa practicando sus rituales ancestrales, obviamente ajenos a la modernidad, a lo que consideramos normal y, a últimas instancias, totalmente pirados y brutales para nuestros estándares.” Seguir leyendo…

Poetas del cielo (2019)

Dirección: Emilio Maillé

Sinopsis: A través de un viaje por el mundo de la pirotecnia, Poetas del cielo pretende enfocarse en los creadores más relevantes de este arte y en su proceso creativo y emotivo. La película retrata la pasión que reúnen a estos artistas, mientras descubrimos algunos festejos pirotécnicos en países como España, Brasil, Japón, Francia y México. Poetas del cielo nos transporta inconscientemente a una reflexión sobre la vida. Aquella en donde el cielo se asimila a una pantalla de cine y donde los fuegos artificiales se convierten en sus imágenes.

La entrevista: “Me alegro de haber vivido lo que he vivido viendo fuegos artificiales porque eso no me lo quita nadie. No hice el documental como un registro, ni para guarda algo que tal vez pueda desaparecer. Se podría convertir en algo que no sea el caso, espero que no.” Seguir leyendo.

Ad Astra (2019)

Dirección: James Gray

Protagonizan: Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga, Tommy Lee Jones

Sinopsis: Roy McBride es un ingeniero con un cierto grado de autismo al que su padre abandonó para embarcarse en una misión sin retorno a Neptuno con el fin de encontrar signos de inteligencia extraterrestre. 20 años después, McBride emprenderá su propio viaje a través del sistema solar para tratar de encontrarlo, y de paso, descubrir por qué su misión fracasó.

Dirección: Ariel Winograd

Protagonizan: Martha Higareda, Omar Chaparro, Claudia Álvarez, Miri Higareda, Mauricio Barrientos, Santiago Michel, Eugenio Siller

Sinopsis: Adán y Mía son dos estrategas que quieren enseñarles a sus respectivos amigos las reglas para ganar el juego de ligar. En un bar se conocen y a partir de ahí, usarán sus técnicas para enamorar el uno al otro en una serie de cómicos enredos y lucha de poderes, en la que quien se enamora primero… pierde.

Rambo: Last Blood (2019)

Dirección: Adrian Grunberg

Protagonizan: Sylvester Stallone, Paz Vega, Óscar Jaenada, Joaquín Cosío

Sinopsis: John Rambo está viviendo en un rancho en Arizona, pero cuando recibe la noticia de que su nieta ha desaparecido, tras haber cruzado la frontera a México, Rambo decide ir en su búsqueda.

Zoo: misión elefante (Zoo, 2019)

Dirección: Colin McIvor

Protagonizan: Toby Jones, Penelope Wilton, Art Parkinson, Ian McElhinney, Amy Huberman

Sinopsis: Una aventura emocionante y familiar que cuenta como un niño de 10 años llamado Tom y sus amigos lucharán para salvar a un bebé elefante llamado “Buster” de los bombardeos alemanes en 1941. La película está basada en hechos reales.