Narrar la cotidianidad de tomarse un café o la nostalgia es lo que el poeta Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal plasma en un su nuevo libro, Sonetos.

“Soy de la idea de que la poesía no se escribe, se siente y se percibe primero. Parte de una percepción distinta a la realidad a través de la conciencia colectiva”.

Con esta idea, Carlos Adolfo tomó una serie de 19 sonetos propios, los imprimió y comenzó a construir un poemario 100% artesanal donde narra y reflexiona los detalles sociales en México que van de lo cotidiano a lo erótico.

“Nunca me planteé hacer un poemario de sonetos. Soy un hombre de mediana edad con sonetos escritos y no iba a esperar a que una editorial me publicara o meterlo a un concurso cuando puedo hacerlo yo”.

El autor de Sonetos dijo que a sus 45 años decidió hacer lo mismo que cuando tenía 17, escribir poesía, solo que ahora creó su propio libro de forma autónoma con un primer tiraje de 300 ejemplares.

“Todo lo hice yo. Imprimí, encuaderné, engrapé, doblé, conpaginé. Todas las hojas las toqué y me gustó esa metáfora porque el soneto permite tocar a otros, es decir, toca a mucha gente, son fáciles de leer y fácil de compartir”.

Vidal comenzó su carrera como escritor y poeta en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, de donde es originario. Sus primeras publicaciones aparecieron en los periódicos locales cuando tenía 16 años. Para 1992, tras cumplir la mayoría de edad publicaron uno de sus libros en la editorial Tierra Adentro.

“Soy de esas primeras tandas que publicó en Tierra Adentro y en 1993 sale el libro; poco a poco fueron saliendo los demás”, dijo en entrevista para Animal Político.

Su primer libro lo publicó durante el primer semestre de la carrera de comunicación que presentó en la Feria del Libro de Guadalajara. Lleva 12 años viviendo en la Ciudad de México y alrededor de 10 años de trabajo en el Claustro de Sor Juana.

En su trayectoria como escritor ha contado con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), y obtuvo una beca de intercambio de las Ciencias Artísticas en Canadá donde escribió otro libro.

Para Carlos Adolfo, la poesía es más una forma antigua del lenguaje que un género literario. “La propia poesía en su forma oral y en su construcción es igual de antigua que los números”.

“La poesía es una oportunidad para comentar el mundo a partir del hallazgo cotidiano”, dijo.

La vida artística de Carlos Adolfo en Mexicali tuvo un punto importante en los años 90, fue una década muy importante con la creación de nuevos proyectos como Tierra Adentro.

Ese movimiento cultural que comenzó a surgir en Baja California en ciudades como Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito generó una escena local que permitió el surgimiento de diversos proyectos de distinta índole desde cine, proyectos musicales como Nortec Collective, y documentales.

“La década de los 80 fue muy importante en términos de creación cultural, al igual que el de la década de los 90 en Baja California con un generación completa como Jorge Ortega y Heriberto Yepes”.

Para Carlos Adolfo, la parte más importante de vivir en la frontera fue enfrentarse al reto de lenguaje al estar expuesto a la lengua inglesa de manera constante, además el tema del choque cultural que produce la necesidad de crear formas nuevas que no tienen artistas de otras regiones por no estar en esta zona del país.

“La noción del espacio geográfico asociado al espacio social que produce la propia dinámica de la frontera, escribas o no temas de la frontera, es estar en una zona asediada por amenazas, narcotráfico, crimen organizado y problemas sociales relacionados a la migración, al tema de los deportados, al consumo de drogas, el racismo y el idioma ante el accesos a la oferta cultural del otro país donde uno sienta la libertad de experimentar que, en realidad, el norte de México es menos formal que el resto del país”, dijo.

Sonetos es un libro que puede adquirirse en las presentaciones del autor o directamente con él a través de la cuenta de Twitter @carlosgvidal.

Animal Político con autorización del autor te regala cinco de los sonetos del libro.