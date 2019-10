ONG exigen a autoridades que transfeminicidios no queden impunes

La noche del pasado 22 de septiembre Itzayana López Hernández, mujer trans de 21 años originaria de Chiapas, fue hallada sin vida en la Ciudad de México dentro del departamento de su novio, quien a pesar de ser el presunto responsable de los hechos se encuentra libre.

De acuerdo con Kenya Cuevas, presidenta de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, los vecinos relataron que aquel día luego de que Itazayana llegó a la casa de su novio, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, ambos iniciaron una discusión que se volvió cada vez más violenta hasta que ella empezó a pedir auxilio, por lo que llamaron al 911.

Los policías capitalinos que atendieron la emergencia entraron al departamento y encontraron el cuerpo de Itzayana en el piso; su novio estaba a un lado pidiendo perdón.

Después de realizar los peritajes correspondientes, la Procuraduría General de Justicia capitalina determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Al momento del hallazgo, el novio de Itzayana fue detenido por las autoridades capitalinas, sin embargo 48 horas después, y a pesar de los testimonios de los vecinos, fue liberado debido a que el Ministerio Público determinó que no había pruebas contundentes sobre su culpabilidad en el asesinato.

Ante esto, Kenya Cuevas pide que se repita la investigación con una perspectiva de género pues de tomarse en cuenta todas las pruebas y testimonios existentes, el novio de Itzayana no hubiera quedado en libertad.

En conferencia de prensa, la presidenta de Casa de las Muñecas, asegura que este tipo de irregularidades durante la investigación son una constante en los crímenes de odio contra las mujeres trans.

#EnVivo: @CTiresias denuncia impunidad en transfeminicidios; se cumplen tres amos del asesinato de Paola Buenrostro https://t.co/EKTil8Kevp — Cencos (@cencos) October 1, 2019

“Hacemos publica la petición para un segundo peritaje con perspectiva de género, en el que se tomen en cuenta las declaraciones de los testigos (…) Itzayana incluso había hablado con su familia de los problemas con su pareja y les contó que buscaría dejar ese departamento, y eso no fue tomado en cuenta (…) ya basta de tanta impunidad, exigimos justicia”, comentó Cuevas.

Kenya señaló que esperan que no se repita la misma situación de hace tres años, en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, cuyo asesino quedó en libertad a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México recibieron una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX por la negligencia de policías, peritos y personal del Ministerio Público durante la investigación.

“Cada vez que detenemos a un homicida lo dejan en libertad, ahora se está repitiendo la impunidad”, agregó Kenya.

En tanto, Alejandro Brito, director de la organización Letra S, señaló que de acuerdo con un registro de crímenes de odio elaborado por ellos, de 2013 a 2018 suman 473 víctimas de homicidios contras personas LGBTTTI a nivel nacional, con un aumento de casos del 30% en 2017 y 2018.

“La población más afectada son las mujeres trans, de las cuales fueron asesinadas 261, un 55% del total (…) Estas son cifras que recolectamos en medios, pero aún así no es el reflejo de lo que pasa en la realidad porque no todos los asesinatos de mujeres trans se publican”, refirió.

Brito acotó que la mayoría de estos homicidios se ejercen con extrema violencia y que las víctimas más frecuentes “son las trabajadoras sexuales y las que laboran en estéticas”.

Al reiterar la petición de un segundo peritaje, Kenya Cuevas dijo que lo único que solicitan es una investigación clara y si después de esta se resuelve que se trató de un suicidio, ellas lo aceptarán pero en caso contrario no descansarán hasta que se detenga al responsable.

“Las mujeres estamos en la búsqueda de procesos transparentes, no estamos en una cacería de brujas queremos justicia, no es posible que después de haber una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos se sigan cometiendo estas irregularidades (…) me siento cansada y triste pero no dejaré de luchar y exigir que se respeten nuestros derechos”, finalizó.