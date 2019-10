El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que tras el cierre del penal de Topo Chico, al cual se convertirá en un parque, las autoridades y organismos buscarán presuntas fosas clandestinas al interior.

Esto, según el mandatario estatal, en atención a las peticiones de las familias que han mostrado su inquietud por la desaparición de sus seres queridos.

De acuerdo con el gobierno estatal, en la investigación participarán la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército, la Fiscalía de Nuevo León y fuerzas estatales.

“Vamos a meterle la tecnología, vamos a hacer la búsqueda completa, vamos a ver qué hay al interior del penal… a buscar rincón por rincón, lugar por lugar, existe hoy la tecnología para hacerlo”, expuso Rodríguez Calderón.

El gobernador expuso que cuando se concluya la investigación, la cual contará con el apoyo de los perros de Protección Civil, se abrirán las instalaciones para visitas y recorridos al público.

“Las visitas serán después de esto (la búsqueda), ahorita no podemos permitir las visitas. No se trata de un recorrido turístico, no es turismo, que la gente vaya y vea el terror que hay al interior y no se atreva un padre de familia a permitir que un hijo cometa un delito”, argumentó.

El pasado 12 de julio, Jaime Rodríguez anunció que en lugar del penal, en las instalaciones de construiría un parque y que se trasladaría el Archivo General del Estado, “para que los niños jueguen, las familias caminen, y se disfrute ese lugar, que nos ha causado muchos problemas”.

“Vamos a aprovechar esta historia para que la sociedad reflexione y cuiden mejor a sus hijos”, agregó el gobernador.