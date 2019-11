La Cámara de Diputados aprobó reducir el salario de los senadores, para que legisladores de ambas cámaras ganen lo mismo.

De acuerdo con Reforma, actualmente la dieta de los senadores es de 105 mil pesos, y para el año entrante será de 74 mil 548 pesos, que es lo que actualmente reciben los diputados.

Con esto, según el diario, tanto senadores como diputados ganarán un millón 148 mil pesos al año.

“Vamos a ganar lo mismo. Lo que estamos ganando ahorita más inflación será lo que ganen también los senadores”, dijo el diputado de Morena Pablo Gómez, quien promovió el ajuste salarial.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que la medida tiene como objetivo acabar con la “aristocracia legislativa”.

“Antes los salarios más altos de los senadores es porque eran viejitos y ya se iban a jubilar y se les daba ahí para que se mantuvieran el resto de sus días, pero estos gozan de cabal salud. Antes se veía que el Senado era una especie de aristocracia legislativa, una aristocracia de legisladores, pero eso ya es del régimen anterior, ahorita ya estamos en otro régimen”, mencionó Ramírez Cuéllar.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, planteó que con una fe de erratas se corrigiera el cambio a la dieta de los senadores.

Sin embargo, diputados de Morena señalaron que no habría tal.

“Que le digan al Ejecutivo que no publique el Presupuesto, no hay de otra. Nosotros no podemos hacer nada, lo que pasó ya pasó, estamos hablando de cosas ya aprobadas”, dijo Pablo Gómez.

“Los senadores estaban ganando más que los diputados, pero es inconstitucional porque la Constitución señala que ambos legisladores son iguales, tienen las mismas responsabilidades y son del mismo Poder, somos pares”, agregó.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, protestó por el recorte, que significaría que los senadores ganen 425 mil pesos menos al año.

“No tienen por qué meterse en el Senado y bajar la dieta”, refirió Osorio Chong.

