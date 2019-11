¿Qué estrena la Cartelera?

Tenemos un fin de semana cargado de cine por delante. La cartelera se renueva para incluir lo nuevo de Jim Jarmusch (Los muertos no mueren), un poco de fantasía (Criaturas fronterizas), un thriller (Huérfanos de Brooklyn), algo para los niños (Frozen 2), terror (El misterio del faro, Los 3 del infierno) y, si no quieren esperar a ver lo nuevo de Scorsese en su tele, este fin de semana todavía alcanzan al Irlandés en varios cines.

¿Cuál se les antoja?

Los muertos no mueren (The Dead Don’t Die, 2019)

Dirección: Jim Jarmusch

Protagonizan: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny

Sinopsis: En la apacible localidad de Centerville pasa algo raro. Los animales han comenzado a comportarse de manera extraña. Nadie sabe por qué y las noticias son desconcertantes. A pesar de todo, nadie es capaz de prever la mayor invasión que pronto comenzará a sacudir Centerville: los muertos ya no están muertos. Se alzan sobre sus tumbas y atacan salvajemente a los vivos para devorarlos; y los lugareños, que hasta el momento creían vivir una vida apacible, se ven obligados a luchar para sobrevivir.

La reseña: “La mayor virtud de la cinta yace en criticarse a sí misma, en cuestionar sus intenciones y, con ese planteamiento, ofrecer una nueva forma de acercarse a cosas “que ya se han visto”, algo que simultáneamente une y separa a este trabajo de otros de la filmografía de Jarmusch como Ghost Dog: The Way of the Samurai (2001) o Sólo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive, 2013).” Seguir leyendo.

Criaturas fronterizas (Gräns, 2018)

Dirección: Ali Abbasi

Protagonizan: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson

Sinopsis: Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y por su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de un individuo. Pero cuando Vore, un hombre aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Vore oculta algo, pero no logra identificar qué es.

La reseña: “Mezclando exitosamente el folclore escandinavo (si conceptos clásicos de los vampiros son parte de Déjame entrar, aquí sucede lo propio con ciertos seres proveniente de dicha mitología) con la sordidez humana (temas como la pornografía infantil son pertinentes en la trama), Border es una cinta fascinante, hermosa y también algo pirada sobre el descubrimiento, la aceptación y la valoración de uno mismo, además de la decisión de hacer el bien sobreponiéndose a un posible resentimiento.” Seguir leyendo.

El Irlandés (The Irishman, 2019)

Dirección: Martin Scorsese

Protagonizan: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin

Sinopsis: Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y asesino a sueldo recuerda su participación en el asesinato de Jimmy Hoffa. Uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado: sus mecanismos internos, rivalidades y su conexión con la política.

La reseña: “Su mayor temor no es el de morir tras una lluvia de balas, sino que sus acciones y pompa sean olvidadas. Scorsese detalla en pantalla la manera en que la mayoría murió –un balazo en la cara, tres en el pecho, siete balas cruzaron su cuerpo en un tiroteo, etc–, sólo para subrayar que actualmente dichos crímenes significan poco para nosotros. El olvido irremediablemente los alcanzó.” La reseña.

Huérfanos de Brooklyn (Motherless Brooklyn, 2019)

Dirección: Edward Norton

Protagonizan: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin

Sinopsis: Motherless Brooklyn sigue a Lionel Essrog (Edward Norton) un solitario detective privado que vive con síndrome de Tourette, y que se aventura a resolver el caso del asesinato de su mentor y único amigo, Frank Minna (Bruce Willis). Cuenta con tan sólo algunas pistas y motivado por su mente obsesiva, Lionel desentraña secretos celosamente guardados que pondrán en juego el destino de toda la ciudad.

Frozen 2 (2019)

Dirección: Chris Buck & Jennifer Lee

Sinopsis: Esta secuela llevará a Elsa, Anna y Olaf fuera de Arendelle. Según trascendió, ellos saldrían a buscar los orígenes de su familia y a averiguar por qué Elsa es la ‘Reina del hielo’.

El misterio del faro (The Vanishing, 2019)

Dirección: Kristoffer Nyholm

Protagonizan: Gerard Butler, Peter Mullan, Connor Swindells, Søren Malling

Sinopsis: Basada en una historia real, en la misteriosa isla Flannan, a 20 millas de la costa Escocesa, tres guarda faros inician con su turno de seis semanas. Mientras Thomas, James y Donald comienzan con sus rutinas solitarias y monótonas, algo inesperado sucede, un evento que sale de su control y podría cambiar sus vidas para siempre.

Los 3 del infierno (3 From Hell, 2019)

Dirección: Rob Zombie

Protagonizan: Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Kevin Jackson, Wade Williams, Sid Haig

Sinopsis: Otis, Baby y Spaulding han logrado sobrevivir de alguna manera a una tormenta de balas. Su recuperación “satánica” les lleva directamente a prisión, de donde escapan sin demasiados problemas. Una vez fuera conocerán a un cuarto miembro, Foxy, que comparte sus peculiares virtudes, y con el cual volverán a desatar el caos allá por donde pasan. Secuela de Los renegados del diablo.