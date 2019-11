Tres películas mexicanas destacan en los estrenos de la cartelera del fin de semana

Este fin de semana está lleno de cine mexicano. Aquellos que gusten de la producción nacional, llegan a la Cartelera una comedia (Guadalupe Reyes), una atípica relación (Amor mutante), y el retrato de dos estratos sociales incapaces de entenderse (Niebla de culpa).

¿Cuál se les antoja?

Largo viaje hacia la noche (Diqiu zuihou de yewan, 2018)

Dirección: Bi Gan

Protagonizan: Tang Wei, Sylvia Chang, Vivien Li, Huang Jue

Sinopsis: Luo Hongwu regresa a Kaili, su ciudad natal, de la que huyó hace varios años. Comienza la búsqueda de la mujer que amaba, y a quien nunca ha podido olvidar. Ella dijo que su nombre era Wan Quiwen.

Amor mutante (2019)

Dirección: Germán Rodríguez Quiñones

Protagonizan: Anet Baca Terán, Sergio Rogalto, Tatiana Andrews, Marilyn Uribe, Ana Cordelia

Sinopsis: En un ambiente de pánico causado por las noticias sobre una supuesta invasión de seres no identificados, Ali, cantante, vive su vida solitaria, hasta que conoce a Genaro. Ali comienza a sufrir síntomas extraños que los doctores no logran explicar. Su relación se va deteriorando. Genaro se enfrentará a los cambios de su novia Ali, poniendo a prueba su amor. Lo que ellos no imaginan es que estos cambios tendrán trascendencia en el futuro.

Wild Rose (2019)

Dirección: Tom Harper

Protagonizan: Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo, Jamie Sives, Ashley Shelton

Sinopsis: Rose-Lynn Harlan, tiene 23 años, talento, carisma y un sueño: salir de Glasgow y triunfar como cantante de country. Acaba de salir de la cárcel y tiene dos hijos pequeños a los que mantener. Marion, su madre, quiere que acepte su realidad y se responsabilice de sí misma de una vez por todas; pero cuando un encuentro casual acerca a Rose-Lynn a sus sueños se enfrenta a una difícil decisión: su familia o el estrellato.

Niebla de culpa (2018)

Dirección: Francisco Laresgoiti

Protagonizan: Marina de Tavira, Marco Treviño, Rafael Sánchez Navarro, Rolf Petersen

Sinopsis: La alfabetización de hoy en día parece ser un problema pequeño a nivel mundial, pero es un infierno para el analfabeto individual que lucha solo en una era hipercomunicativa.

Entre navajas y secretos (Knives Out, 2019)

Dirección: Rian Johnson

Protagonizan: Daniel Craig, Chris Evans, Toni Collette, Jaime Lee Curtis, Katherine Langford, Christopher Plummer

Sinopsis: Cuando el renombrado novelista del crimen Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su propiedad justo después de cumplir 85 años, el curioso y elegante detective Benoit Blanc (Daniel Craig) se alista misteriosamente para investigar. Desde la familia disfuncional de Harlan hasta su devoto personal, Blanc examina una red de pistas falsas y mentiras egoístas para descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de Harlan. Con un elenco conjunto de estrellas que incluye a Chris Evans, Ana de Armas, Jaime Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford y Jaeden Martell, Entre navajas y secretos es un divertido, ingenio y elegante misterio por resolver.

Un día lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York, 2018)

Dirección: Woody Allen

Protagonizan: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law

Sinopsis: Dos jóvenes llegan a Nueva York durante un fin de semana donde se topan con el mal tiempo y una serie de aventuras.

El informante: Killerman (Killerman, 2019)

Dirección: Malik Bader

Protagonizan: Liam Hemsworth, Diane Guerrero, Emory Cohen, Mike Moh

Sinopsis: La vida de un hombre que se dedica a ” lavar dinero” da un giro violento cuando policías corruptos matan a su prometida quien está embarazada y secuestra a su mejor amigo.

La posesión de Mary (Mary, 2019)

Dirección: Michael Goi

Protagonizan: Gary Oldman, Emily Mortimer, Jennifer Esposito

Sinopsis: Una familia que pretende abrir un negocio de transporte compra un barco que encierra un terrorífico secreto en su interior. Por desgracia para ellos, éste sólo sale a la luz cuando el buque se encuentra mar adentro.

Guadalupe Reyes (2019)

Dirección: Salvador Espinosa

Protagonizan: Juan Pablo Medina, Martín Altomaro

Sinopsis: Luis y Hugo son amigos de toda la vida. Juntos vivieron todo tipo de experiencias y desafíos, pero a raíz de que Luis se casó sus caminos se separaron. Diez años después, Hugo tiene una severa crisis al cumplir los cuarenta y va en busca de su amigo para convencerlo de hacer el Guadalupe-Reyes, un reto que pondrá a prueba sus hígados y su amistad.