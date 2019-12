La cancha de fútbol rápido que Ember Ballinas construyó en un terreno concesionado por la administración anterior del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, en mayo de 2017, le estorba ahora al alcalde para concluir el proyecto de un parque ecológico pagado con los recursos de un fondo de Pemex.

Ballinas dice que con tal de concretar lo que él denuncia como un despojo, puesto que no le ofrecen alternativa más que salirse del lugar, sin mediar indemnización alguna, el alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y el secretario del ayuntamiento, Miguel Guillermo Pintos, presentaron un acta falsa de la sesión de cabildo municipal del día que se autorizó la concesión para hacer parecer ante un juez que ésta no se había autorizado y que el ciudadano no tenía la posesión legal.

“Hasta eso es capaz de llegar la máxima autoridad en Coatzacoalcos con tal de salirse con la suya y terminar una obra suntuosa que quizá le dé popularidad, pero que está dejando sin espacios a quienes practican fútbol y está atropellando mis derechos cuando como autoridad debía protegerlos”, señala Ballinas.

La concesión en pugna se emitió en 2017, por 2 mil 512.58 metros cuadrados de terreno, localizado dentro de las instalaciones del campo deportivo Miguel Hidalgo, en la colonia Centro de la ciudad de Coatzacoalcos, donde el particular construyó, con una inversión de un millón 200 mil pesos, una cancha de fútbol rápido, una cafetería, vestidores, baños, gradas, un área de juegos y alumbrado.

El título de concesión, del que Animal Político tiene copia, expedido por la administración municipal de 2014-2017, incluyó que el particular pagaría servicios y mantenimiento del lugar.

También se estipuló que de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los ciudadanos podían hacer uso de las instalaciones sin costo. Después, el espacio quedaría reservado para quienes pagaran. Además, se acordó que después de 10 años, la infraestructura pasaría a manos del municipio.

Pero, la administración municipal actual decidió que no quería ahí la cancha. “En mayo de 2018 me reuní con el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos, y me dijo que tenían 100 millones de pesos de un fondo de Pemex para hacer un parque central y que mi concesión está dentro de los terrenos considerados para eso, pero que yo no entraba en el plan, que me llevara lo que quiera de la infraestructura que monté y que me saliera del lugar”, cuenta Ember Ballinas.

El fondo de Pemex es el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), que surgió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para apoyar proyectos en zonas impactadas por las operaciones de la empresa estatal.

Ballinas explica que el proyecto del Parque Central Miguel Hidalgo de Coatzacoalcos considera abarcar 90 mil metros cuadrados de áreas verdes y la concesión que él tiene es de solo 2 mil 500 metros cuadrados.

“En realidad es un pequeño pedazo justo en el extremo del parque, que, además, no contempla tener canchas de fútbol. Les dije que no les estorbaba ahí y que si se requerían modificaciones, estaba en la mejor disposición, pero me dijeron que no, que me fuera por las buenas”.

Empezó entonces la batalla legal. En septiembre de 2018, Ballinas se amparó ante un juzgado federal, el Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y el ayuntamiento trató de probar que la concesión del terreno donde edificó su cancha no se le había entregado.

El particular señala al alcalde, Víctor Manuel Carranza, y al secretario, Miguel Pintos, como quienes presentaron, durante el juicio, una presunta acta falsa del orden del día de la sesión del cabildo local, del 24 de octubre de 2014, en la que se votó y aprobó la concesión.

En esa acta no aparece enlistada durante la sesión, la aprobación de la concesión a favor de Ballinas. Frente a la presentación de ese documento, el particular y su abogado presentaron el acta que dijeron era la original, donde en el punto cinco del orden del día sí aparece la ratificación para otorgar la concesión. Ballinas solicitó entonces al juez, a través de su abogado, determinar cuál de las dos era la auténtica.

Entre las pruebas para corroborarlo, el juez, Roberto Blanco, solicitó una copia certificada del acta de la sesión de cabildo de ese día al Congreso del Estado de Veracruz, que tiene el respaldo del acta original como parte del expediente de la concesión, y donde sí aparece, según pudo corroborarlo este portal, en el punto cinco la ratificación de la concesión a nombre de Ballinas.

El juez también solicitó a un perito cotejar, en la misma oficina de Miguel Pinto, el libro donde están todas las actas originales de la sesión del cabildo y determinó que la presentada por Ballinas era la verdadera.

“Mi abogado incluso le pide al juez que le dé vista al Ministerio Público por la comisión del probable delito de presentación de documento falso, algo que él debió hacer de oficio sin que se lo hubiéramos solicitado, pero no lo hizo, así que nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Eso está en investigación”.

En tanto, el litigio del amparo contra el Ayuntamiento siguió su curso, pero en julio de 2019, hubo un cambio: dejó el juzgado el juez Roberto Blanco y en su lugar quedó como interina la jueza, Luz Yessenia Armas, quien decidió el sobreseimiento del caso a una semana de entrar en funciones.

Ballinas solicitó el recurso de revisión y ahora espera la resolución. Mientras, proyecto del parque central lleva ya casi un 90% de avance. Las canchas de Ember no las han tocado, puesto que hay un recurso de revisión activo sobre la resolución del juicio entre el particular y el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Animal Político solicitó una entrevista con el alcalde o con el secretario o un posicionamiento al respecto del asunto de la concesión y la presunta acta falsa, pero Antonio García, director de Comunicación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos aseguró que los funcionarios no deseaban hablar del tema.

“Consulté con los funcionarios sobre emitir una postura y me dicen que el tema ya se abordó, ya se desahogó, y que a ellos lo que les ocupa son los temas importantes de desarrollo de la ciudad”, afirmó.