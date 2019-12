Este lunes, el rector de la Universidad de Guanajuato, así como el gobernador, ofrecieron una disculpa pública, como parte de las exigencias de los estudiantes de dicha casa de estudios, quienes mantienen un paro desde el pasado 4 de diciembre, para demandar más seguridad y visibilizar los casos de violencia de género dentro de los planteles.

Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad, se disculpó “por la omisión en la actuación en los casos de alumnas y alumnos asesinados y desaparecidos del estado de Guanajuato”.

Asimismo, pidió perdón por los casos de violencia de género al interior de la Universidad de Guanajuato, y por la respuesta que ha tenido la casa de estudios en el marco de la protesta estudiantil.

“Me queda claro que ustedes hubieran esperado otras formas, otros mecanismos, otros símbolos para apoyar su iniciativa. Les ofrezco una disculpa si no he estado a la altura de su causa”, dijo.

“Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general, por todo aquello que he dejado de hacer como rector y por todo lo que he dejado de hacer como profesor y como ciudadano”, indicó.

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue ofreció una disculpa a nombre del estado de Guanajuato, para las víctimas de violencia de género en la Universidad de Guanajuato, “por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos”.

“Este gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo, ningún tiempo y ningún espacio para establecer las condiciones de seguridad, de acceso a una vida libre de violencia y respeto a la comunidad universitaria que ustedes solicitan, es así que he instruido a los miembros de mi gabinete estatal para que en el ámbito de sus responsabilidades aporten acciones para atender la comunidad universitaria”, expresó.

El gobernador pidió a los alcaldes del estado sumarse a la estrategia, “para poder garantizar no solo a los jóvenes, sino a todos los guanajuatenses, poder vivir una vida libre de violencia.

#Silao Pide Gobernador @diegosinhue disculpas públicas a la Comunidad Estudiantil de la @UdeGuanajuato tal y como lo exigieron los estudiantes. https://t.co/kLRLw30uPv pic.twitter.com/zzI9obTJMJ — Guanajuato Informa (@GtoInforma) December 9, 2019

Sinhué también firmó un documento en el que se compromete a dar seguimiento al pliego petitorio. Los estudiantes habían señalado que, de no firmarse dicho compromiso, el paro se mantendría de manera indefinida.

He firmado el Convenio propuesto por las y los estudiantes de la @UdeGuanajuato, he ofrecido una disculpa ante medios, la cual haré propiamente en un evento oficial y de manera pública en el marco del Consejo Estatal de Seguridad. pic.twitter.com/xSLG9dxiQc — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 9, 2019

El pliego petitorio demanda el reconocimiento de los casos de estudiantes asesinados, desaparecidos o asaltados, así como la creación de protocolos de seguridad que cubran las rutas de traslado de los alumnos desde sus domicilios.

También pidieron reconocer y atender los casos de acoso en la universidad, y el despido de docentes y administrativos, así como la expulsión de estudiantes que cometan esta práctica.

A las autoridades municipales, exigieron casetas policiales funcionales y que haya personal de seguridad en zonas poco transitadas, así como que se les deje de revictimizar por ser estudiantes.