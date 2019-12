IMSS apuesta por coordinación entre gobiernos para mejorar servicio

Gobierno federal, estados y municipios trabajan en la unificación de los servicios de salud a fin de brindar atención oportuna y reducir los tiempos de consulta. Así lo manifestó el director del IMSS, Zoé Robledo en giras de trabajo tanto en Guerrero como en Querétaro.

En Guerrero, Robledo reconoció que en el pasado había un sistema de salud muy fragmentado y ahora con la unificación de servicios, que promueva la actual administración, coordinadamente, se busca ampliar la consulta de especialidades y mejorar los beneficios para la población guerrerense.

En el municipio de Tlapa de Comonfort el director del IMSS sostuvo que en ese municipio se analizó de qué manera el programa IMSS-Bienestar puede tener mejor coordinación con el Ejecutivo estatal y el Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de brindar mejores servicios de salud a los guerrerenses.

“Ahora venimos aquí a Tlapa, ha habido proyectos en el pasado que queremos revisar, revivir de alguna manera, porque creemos que en la salud no hay distingos de órdenes de gobierno, no hay que sea el gobierno federal o es IMSS, o es el gobierno del estado. A todos nos atañe, y algo que desafortunadamente no ocurría en el pasado en un sistema muy fragmentado, es la unificación de los servicios de salud”, dijo.

Con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el funcionario recorrió el Hospital General de Tlapa, para conocer sus características y las obras de ampliación que realiza el gobierno del estado en cuanto a número de camas y el área de terapia intensiva.

En Querétaro, Robledo reiteró que en temas de salud no hay distingo entre los órdenes de gobierno.

“Hay que trabajar coordinados, juntos, para poder ofrecer mejores servicios a toda la población”, dijo durante un visita a las obras de lo que será el nuevo Hospital General del estado y un recorrido en las instalaciones del actual inmueble que tiene ya 56 años de antigüedad.

El nuevo Hospital General de Querétaro, que llevan un avance de más del 70 por ciento, contará con mayor capacidad al pasar de 85 camas censables con que cuenta el actual hospital, a 120 camas censables.

Posteriormente, el titular del Seguro Social y el gobernador Francisco Domínguez visitaron las instalaciones del actual Hospital General al cual se le realizó una ampliación hace 10 años para mejorar los servicios, y que brinda cuatro especialidades troncales, 24 subespecialidades y cuenta con siete quirófanos.