Alegatos, acusaciones y una carta: los momentos de la audiencia de Rosario Robles

Vestida con pantalón y blusa de color beige, Rosario Robles se presentó este 12 de diciembre a su audiencia de apelación entre largos bostezos por la desmañanada -eran las ocho y a ella la despertaron horas antes para su traslado desde el penal de Santa Martha Acatitla- y frotándose las palmas de las manos en una mañana gélida en la Ciudad de México.

Acompañada por su hija Mariana Moguel, y otros integrantes de una nutrida familia que llenaron la sala de la audiencia del Reclusorio Norte, Rosario tomó asiento rodeada de sus abogados, y tras acomodarse un mechón de cabello negro que le caía sobre la mejilla, comenzó a escuchar con el semblante serio la argumentación de Epigmenio Mendieta, uno de sus defensores.

“El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna violentó el debido proceso y decretó de manera injustificada la prisión preventiva contra Rosario Robles”, señaló el defensor, en referencia a la decisión que el juez de la causa tomó el pasado mes de agosto, cuando mandó a prisión preventiva a la extitular de Desarrollo Social y de la Sedatu, argumentando que había riesgo de fuga por la imputación de la Fiscalía en el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra.

Durante aproximadamente una hora y media que duró la audiencia, Cristina Porras Odriozola, la magistrada que tendrá que decidir en los próximos tres días hábiles si mantiene, revoca, o modifica la prisión preventiva, escuchó a la defensa y a la Fiscalía en mitad de un silencio que solo interrumpió con constantes llamadas de atención para que abogados y fiscales no se engancharan en descalificaciones mutuas.

Situación que fue imposible, puesto que, aunque la audiencia de apelación de este jueves no era para presentar pruebas a favor ni en contra de Rosario Robles, ésta se convirtió por momentos en un juicio final donde ambas partes buscaban convencer a una magistrada que les reiteraba una y otra vez que allí no se decidiría sobre la inocencia o culpabilidad de la imputada.

Pero las advertencias no surtieron gran efecto y los jaloneos fueron constantes.

La defensa lanzó el primer ataque: acusó a la Fiscalía de utilizar una licencia de conducir falsa de Rosario Robles para argumentar ante el juez Delgadillo Padierna que ésta había mentido sobre su domicilio, pues la exfuncionaria dijo vivir en Coyoacán, y la supuesta licencia señala que su domicilio está en la calle Tennyson de la delegación Álvaro Obregón, misma que no existe; motivo por el que denunciaron al Ministerio Público por usar presuntamente documentación falsa.

“Es una ‘Fake-licencia’”, dijo Rosario Robles dirigiéndose a la magistrada.

“Señoría, ya ve que ahora hay ‘Fake news’ -le explicó en tono informal-. Pues esta es una ‘Fake-licencia”.

El viaje por París

Por su parte, el agente del Ministerio Público contraatacó utilizando el argumento de la defensa de que no hay riesgo de fuga porque Rosario Robles “no tiene dinero”, pues sus cuentas están bloqueadas por la autoridad.

“¿Rosario Robles no tiene dinero?”, reviró irónicamente el fiscal. “¿De verdad solo tiene 20 mil pesos?”, volvió a preguntar haciendo referencia a uno de los dichos de la defensa, de que una de las cuentas bloqueadas de Robles tenía esa cantidad.

“¿Y, entonces, cómo pudo hacer un viaje por Europa, por Francia e Italia? -cuestionó el fiscal, para añadir que Robles, antes de recibir el citatorio para comparecer ante la justicia, tenía proyectado un viaje de dos meses con su hija Mariana Moguel para visitar, entre otros lugares, París, Francia.

“¿Quién puede permitirse un viaje así con esa cantidad de dinero?”, insistió el agente, que también preguntó a Robles cómo puede pagar entonces a su nutrido equipo de abogados: “¡Aquí, en esta audiencia, tiene hasta cuatro despachos de abogados presentes!”.

Además, el fiscal utilizó sin nombrarlo el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte para atacar a Rosario Robles.

“Hoy pueden decir que vienen a dar la cara, pero eso no es suficiente, Señoría. Sabemos que hay helicópteros que pueden llevar a una persona rápidamente a Guatemala”, insinuó el agente, en clara referencia a Duarte, quien un día aseguró en una entrevista en un medio de comunicación que daría la cara ante la justicia por las acusaciones de desvíos de recursos públicos por el caso de Las Empresas Fantasma de Veracruz, documentado por Animal Político, y a las horas ya se encontraba en paradero desconocido y a la fuga, hasta que fue detenido meses después en Guatemala.

“Lo que sucedió fue que ella (Rosario Robles) vino aquí con la confianza de que no le iba a pasar nada, tal vez por las declaraciones de su antiguo jefe (el expresidente Peña Nieto), cuando le dijo: ‘No te preocupes, Rosario’”, insistió el fiscal en su exposición, en la que también acusó a Robles de contar con una “red de apoyo” de funcionarios y exfuncionarios “que la podrían ocultar”.

“Estamos hablando de 5 mil millones de pesos. Es dinero suficiente para que alguien la pueda ayudar a ocultarse”, recalcó el Ministerio Público, haciendo referencia a la acusación original que imputa a Robles, que es el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública que tuvo como consecuencia un presunto daño al erario por más de 5 mil millones de pesos en el caso de La Estafa Maestra.

“¿Soy un trofeo?”

A pesar de los esfuerzos de la magistrada por cortar el intercambio de acusaciones, el termómetro en la sala de audiencias ya había subido varios grados. Aunque, Rosario seguía teniendo frío.

“Señoría, ¿puedo levantarme para ponerme mi chamarra? Me estoy congelando”, preguntó la exfuncionaria.

Rosario se puso de pie y dejó a la vista una silueta delgada, que tapó con un abrigo muy diferente a la elegante gabardina de marca y al vestido blanco que lucía recién llegada de Europa para encarar su primera audiencia, cuando, maquillada y con tacones, bajó de una camioneta y se presentó ante los medios asegurando que daba la cara con la frente en alto y agarrando el toro por los cuernos.

Acto seguido, escuchó a la magistrada que le informaba que la audiencia se cerraría con su alegato final, y tomó asiento de nuevo para empezar a leer un discurso que llevaba anotado en una libreta de la que tomó cuatro hojas adornadas con dibujos juveniles de pintalabios y corazoncitos, y frases como ‘U never takes a day off’ –Tú nunca te tomas un día de descanso-.

Durante 10 minutos, Rosario leyó la carta que había escrito en prisión con letra clara, subrayados, y algún que otro tachón, y pronunció un discurso repleto de pausas enfáticas y de gesticulación con las manos.

Por momentos, Rosario hizo gala de su dominio de la oratoria como funcionaria veterana tratando de ganarse la complicidad de la magistrada, a la que le preguntó si también era madre como ella para atacar uno de los argumentos del juez Delgadillo Padierna sobre el posible riesgo de fuga.

“¿Cómo puede decir el juez que no tengo arraigo (en la Ciudad de México)? Tengo una casa en la que he vivido los últimos 25 años. Y, de manera especial, usted, como mujer y como madre, sé que me entenderá muy bien cuando digo que no hay mayor arraigo en un lugar que nuestros hijos. Ellos son nuestra principal raíz”, dijo Robles a la magistrada, que la observaba en silencio.

Finalmente, tras lamentar la paradoja de que se le acusa por omisiones en irregularidades que habrían cometido terceros funcionarios en el caso de La Estafa Maestra, ella es la única vinculada a proceso que enfrenta su caso en la cárcel, mientras varios de esos terceros que ya fueron vinculados continúan su caso en libertad.

“¿Soy un trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción?”, preguntó enfáticamente Rosario Robles, mientras, en la sala contigua a la audiencia, los reporteros se afanaban a transcribir la frase que minutos después abrió los encabezados de buena parte de los periódicos de México.