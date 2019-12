El Parque Lago Alberto 320 en la colonia Granadas, en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, tenía que inaugurarse en marzo de 2019. En días pasados se anunció en medios que la inauguración sería en la semana del 16 al 21 de diciembre, pero eso no sucedió. El parque ya muestra pasto crecido y un enrejado con lonas para resguardar el lugar.

Las razones por las que no se ha abierto al público no están claras. Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital, pero no se concretó.

Aunque el área de comunicación aseguró que enviaría una tarjeta informativa con la fecha de apertura del parque y los motivos del retraso, esta tampoco llegó.

El nuevo parque, con una extensión de 6 mil metros cuadrados y una inversión de 31 millones de pesos, forma parte del modelo conocido como Sistema de Actuación por Cooperación (SAC).

Un SAC es un arreglo entre sectores público y privado para realizar proyectos y obras, que mejoren el entorno urbano ante el impacto de las construcciones inmobiliarias. Es una forma de pagar a la sociedad por el efecto de más edificios y concreto.

Estos se administran desde un fideicomiso privado de contraprestaciones que los desarrolladores inmobiliarios deben pagar al gobierno capitalino por diversas construcciones. Los SAC se dividen en polígonos de actuación, donde está el parque de Lago Alberto es el de Granadas. La dependencia a cargo de los SAC es la Seduvi.

En el segundo informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) emitió siete recomendaciones a la Seduvi por irregularidades en los SAC, La Mexicana, Granadas, Tacubaya, Alameda-Reforma, Distrito San Pablo, Doctores y Tarango, que en conjunto suman una superficie con más de mil 500 hectáreas y 951 colonias en las alcaldías Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Para los SAC Granadas, La Mexicana, San Pablo y Alameda-Reforma, la Seduvi, dice la auditoría, no constituyó la bolsa de usos de suelo e intensidad de construcción, eso implica que no existió registro y en el caso del primero, no ejerció las funciones de coordinación, instrumentación, administración y ejecución de las obras y proyectos.

Los diputados panistas Ana Patricia Báez Guerrero y Federico Doring presentaron, en el Congreso local, la proposición de un punto de acuerdo “relativo a las obras de mitigación o compensación, realizadas y pendientes, en el Lago Alberto 320, colonia Granadas, demarcación Miguel Hidalgo”.

La obra, dice el documento, debería haber concluido para el mes de marzo del año en curso, y la misma tendría un costo de 31 millones de pesos.

Los vecinos manifestaron que “el proyecto original incluía humedales, sistema de captación de agua de lluvia, filtros y conexión de riego con el agua tratada de dicho desarrollo, Parques Polanco, lo cual, aseguraron, no se ha realizado.”

Además, el pleno del Congreso capitalino aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) un informe pormenorizado de la fiscalización aplicada a la Seduvi, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables de las presuntas irregularidades en los SAC.

La oficina de comunicación de la Seduvi aseguró, en la única breve información que proporcionó a este portal, que de la obra la dependencia sólo realizó una revisión “en el sentido de que todo estuviera en orden”. Además aseguró que el parque ya se concluyó y que “solo están en la parte administrativa para la entrega a la alcaldía”.

El coordinador de Comunicación Social de Miguel Hidalgo, Oscar Figueroa, aseguró a Animal Político que, en efecto, ya solo están en espera de la entrega oficial del parque por parte de la Seduvi, para su inauguración en los próximos días.

“Como es una medida de mitigación, la Seduvi tiene que avalar que la obra cumple con esto, por la última plática que hubo al respecto, esto ya se validó y ya nos van a hacer el documento del acta entrega, así que la inauguración ya no pasa de dos semanas”, afirmó Figueroa.

El parque lleva ya ocho meses sin ser inaugurado y varios promesas de que estará pronto abierto al público sin que los vecinos tengan claro qué va a pasar, ante el silencio de las autoridades.