Hay una guerra jurídica en mi contra: Robles escribe carta a Gertz Manero

La extitular de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga, envió una carta al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para reclamar el proceso que se ha llevado en su contra

La exfuncionaria compartió la misiva en su cuenta de Twitter, luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados le notificará sobre el inicio de un procedimiento de Juicio Político en su contra.

En la carta, Robles reitera que ha sido privada de la libertad sin que se presenten pruebas que demuestre que existe un peligro de que ella evada a la justicia, “violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales”.

Robles plantea que se ha iniciado en su contra una “guerra jurídica” en la que se le ha tratado “como a una enemiga a la que hay que aniquilar. La decisión de iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados confirma esta situación”.

La exfuncionaria presenta al fiscal un par de argumentos que comprueban, según ella, las arbitrariedades que se cometieron durante su detención.

El primero es el “testimonio sin pruebas de un excolaborador” que supuestamente le advirtió desde 2014 sobre un modus operandi en el que se firmaban convenios con universidades y en el que él se negó a participar.

Con relación a esto, Robles presenta una acta de finiquito de dicho trabajador en la que aparece como “representante de Sedesol para recibir los trabajos acordados con la Universidad de Morelos”, situación que contradice su testimonio.

El segundo argumento de Robles es sobre la licencia presentada como prueba para que se le dictara la prisión preventiva.

“El problema es que esa no es mi licencia. La que sí es verdadera tiene fecha de 21/02/1986 y que repuse el 28/03/2018, casualmente el mismo día en la fake/licencia”, expresa.

Además argumenta que ni la firma ni la huella digital de la licencia presentada pertenecen a ella, que la foto fue extraída de internet y que la dirección que se asienta no existe en la Ciudad de México.

Robles reclama que la autenticidad de esta licencia no fue corroborada por el Ministerio Público, tal como lo solicitó el Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), por lo que procederá legalmente.

Ante esto, Robles hace una propuesta a Gertz Manero: “si la Fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake/licencia existe y que yo ahí he vivido, me declaro culpable. Pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna”.

En el tuit, la funcionaria presenta la carta hecha a mano y anexa los documentos que sustentan sus argumentos.

Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 pic.twitter.com/NHPtPXpbDE — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019

Este lunes la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó a Robles sobre el juicio político que iniciará en su contra.

Ahora, la denunciada cuenta con un plazo de siete días para comparecer ante dicha Sección, ya sea de forma personal o mediante escrito, teniendo como fecha límite el 11 de diciembre.

En un comunicado, la Cámara de Diputados detalló que en caso de que Robles Berlanga decida comparecer en persona, la Sección realizará el trámite correspondiente ante el juzgado que lleva la causa penal a la que se encuentra sujeta.

También se abre un periodo de 30 días naturales para la presentación de pruebas y para que la Sección Instructora realice su indagatoria, en tanto que a Rosario Robles se le recordó que tiene derecho a acreditar un abogado para su debida defensa.

El procedimiento del juicio político fue iniciado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia, el pasado 28 de noviembre, con base en un proyecto emitido por la Subcomision de Examen Previo.

Tras valorar los elementos de prueba aportados y los hechos narrados por los denunciantes, se encontraron procedentes dos denuncias que permiten presumir la responsabilidad de Robles por diversas violaciones graves a los presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.