No todo es Star Wars: la cartelera llega con aventuras navideñas y drama

¿Qué estrena la Cartelera?

El cierre de la tercera trilogía de Star Wars promete abrumar a todos sus competidores en taquilla, no obstante, les tenemos buenas noticias a aquellos que busquen huir de la euforia desatada por la creación de George Lucas: variedad no falta en la cartelera de este fin de semana. A continuación les contamos:

Familia sumergida (2018)

Dirección: María Alché

Protagonizan: Mercedes Morán, Esteban Bigliardi, Marcerlo Subiotto, Ia Arteta, Laila Maltz

Sinopsis: Es verano en Buenos Aires y la hermana de Marcela muere. Mientras llora su pérdida, Marcela debe enfrentar el doloroso proceso de vaciar el departamento de su hermana. Nacho, un joven amigo de su hija, le ofrece su ayuda para esta tarea. En él, la mujer encontrará un consuelo inesperado que la llevará a cuestionarse a sí misma y al asfixiante camino de la cotidianidad.

La entrevista: “El cine está en un momento de transformación y cambio por la tecnología, las redes sociales y la viralización de videos, esto pone al cine en un lugar nuevo que habrá que pensar. A veces siento que me dedico a una actividad que no sabemos si va a desaparecer, van a ganar por completo las series o seguirán las salas de cine. ¿En qué lugar quedará todo? También me lo pregunto.” Seguir leyendo.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019)

Dirección: J.J. Abrams

Protagonizan: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac

Sinopsis: Novena y última entrega de la saga Star Wars, y cierre de la nueva trilogía iniciada con El despertar de la Fuerza. Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza.

Doblemente embarazada (2019)

Dirección: Koko Stambuk

Protagonizan: Maite Perroni, Matias Novoa, Gustavo Egelhaaf, Verónica Jaspeado

Sinopsis: A un mes de casarse con Javier, el hombre de su vida, Cristina decide celebrar su despedida de soltera. Es ahí cuando entre copas se encuentra a Felipe, su ex y amor de preparatoria con quien termina pasando la noche. Cuando Cristina se entera que está embarazada se desata la emoción y el caos, el problema no es saber de quién es el papá sino enterarse que son mellizos, uno de su prometido y uno de su ex. Tener una familia grande no era parte de sus planes.

Negra navidad (Black Christmas, 2019)

Dirección: Sophia Takal

Protagonizan: Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue

Sinopsis: Hawthorne College se está calmando para las vacaciones. Pero cuando Riley Stone y sus amigas de Mu Kappa Epsilon: la atleta Marty, la rebelde Kris y la entusiasta de la comida Jesse se preparan para celebrar las fiestas navideñas, un acosador con máscara negra empieza a matar a las mujeres de la hermandad una por una. A medida que aumentan los cadáveres, Riley y sus amigas comienzan a preguntarse si pueden confiar en cualquier hombre, incluyendo al novio de Marty, Nate, el nuevo interés amoroso de Riley, Landon o incluso el querido maestro de clásicos el Profesor Gelson. Quien sea el asesino, está a punto de descubrir que las jóvenes de esta generación no serán víctimas de nadie.

El buen mentiroso (The Good Liar, 2019)

Dirección: Bill Condon

Protagonizan: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter

Sinopsis: Roy Courtnay es un estafador profesional que no puede creer su suerte: ha conocido online a la adinerada viuda Betty McLeish. A medida que ella le abre su corazón, Roy se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa fácil y sencilla en una de las situaciones más complejas de su vida.

Elliot: el reno más pequeño (Elliot the Littlest Reindeer, 2019)

Dirección: Jennifer Westcott

Sinopsis: Cuando Blitzen anuncia que se retira el 21 de diciembre, un caballo en miniatura tendrá tres días para cumplir su sueño de pertenecer al equipo de Santa haciendo las pruebas en el Polo Norte.

Lo mejor está por venir (Le Meilleur Reste à Venir, 2019)

Dirección: Alexandre de La Patellière & Matthieu Delaporte

Protagonizan: Fabrice Luchini, Patrick Bruel

Sinopsis: Después de un gran malentendido, dos amigos de la infancia, cada uno convencido de que el otro tiene solo unos pocos meses de vida, deciden hacer todo para recuperar el tiempo perdido.

El silencio es bienvenido (2019)

Dirección: Gabriela García Rivas

Protagonizan: Roberto Fiesco, Tenoch Huerta, Enrique Medina, Jorge Luis Moreno.

Sinopsis: Durante las vacaciones, Amanda, atrapada en su proceso de adolescencia busca la evasión del tedioso viaje familiar. En el camino, progresivamente se irá dando cuenta de cómo se derrumba la relación entre ella y su familia, así como la asfixiante relación de sus padres, que al mismo tiempo va en picada.