AMLO quiere que médicos y enfermeras del sector salud trabajen 24 horas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de ampliar los horarios laborales del personal del sector salud con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y lograr la gratuidad del servicio.

En su conferencia matutina de este martes, López Obrador aseguró que médicos, enfermeras y servidores públicos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e institutos nacioniales van a tener que trabajar 24 horas por turno.

“Va a ver relevos para que tengamos atención a esto las 24 horas y logremos establecer la gratuidad total en los servicios y con calidad”, refirió el presidente.

Adelantó que para lograrlo “se va a hablar con los directores y el personal de los institutos de salud, donde se dan servicios de tercer nivel, para que también ahí el servicio sea gratuito, se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de recuperación (que se cobran hasta ahora)”.

Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que a finales de 2020 todos los servicios médicos y los medicamentos serán gratuitos, en todos los niveles, para las personas sin seguridad social.

El presidente también señaló que este jueves se presentará el plan general y se informará quiénes de los gobernadores ya firmaron el acuerdo de coordinación con el Insabi.

“Ya la mayoría de los gobernadores han firmado, o están por firmar. El jueves vamos a informar quiénes ya lo han hecho, para que no haya especulaciones. Pero a los que no quieran firmar se les va a respetar esa decisión, no es a fuerza. Nosotros lo vamos a hacer porque tenemos que cumplir la Constitución y la nueva Ley de Salud, y va a costar porque implica erradicar la corrupción y romper inercias, pero lo vamos a hacer”.

Este lunes 13, después de la sesión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, a la que asistieron 8 de los 10 gobernadores panistas, se acordó, que este martes durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con López Obrador, presentarán una contra propuesta al plan del Insabi, para evitar la centralización.

Quién es quién de servicios médicos

Este martes el presidente también anunció que así como con la gasolina, habrá un quién es quién en los servicios públicos de salud.

López Obrador dijo que le pedirá a la población que participe informando cómo están operando las unidades médicas: si hay especialistas, si faltan medicinas y en qué hospitales, cómo están las instalaciones, etcétera.

El presidente detalló que esto se hará a partir del 1 de diciembre de 2020, “que pensamos que va a quedar ya establecido el sistema de salud público gratuito y de calidad”.