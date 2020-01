No habrá censura ni leyes que persigan a periodistas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno siempre se respetará la libertad de expresión, el derecho a disentir y no habrá censura, por lo que rechazó impulsar leyes que persigan a periodistas.

“Nuestros adversarios creen que todos somos iguales, nosotros respetamos el derecho a la libertad de expresión, la manifestación de idea y no censuraremos a nadie a diferencia de los conservadores, tenemos ideales”, aseguró.

Tras ser cuestionado por la periodista Denise Dresser sobre si se compromete a no impulsar leyes que permitan el acoso judicial a periodistas, el mandatario respondió: “lamento mucho que me confundas con gobiernos anteriores”.

Lee: FGR y AMLO van por arraigo para todos los delitos, eliminación de jueces de control y más espionaje

La periodista dijo que el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien pertenece a su gobierno, presentará una propuesta de reforma al sistema de justicia para “seguir acosando a periodistas”, y que la difamación se considere un delito que podría ser castigado con cárcel.

El mandatario aseguró que él no tiene nada que ver con la supuesta reforma, y en caso de ser cierto, “el Fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. No soy de tirar la piedra y esconder la mano, no es como antes”.

Pero, ¿se compromete a la no persecución de periodistas?, cuestionó Dresser tras previamente mencionar el caso del periodista Sergio Aguayo.

-Claro que sí, además la facultad de presentar iniciativas corresponde al presidente y los legisladores, respondió.

Un juez de la Ciudad de México autorizó el embargo de propiedades al académico Sergio Aguayo como parte de la demanda que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El exgobernador de Coahuila demandó en julio de 2016 a Aguayo por daño moral y pidió como reparación del daño 10 millones de pesos por la publicación de una columna en el diario Reforma el 20 de enero de 2016.