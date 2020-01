Jaime Zermeño Nieto, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, aseguró que es falso que sólo haya medicamento suficiente para tres días para los niños que requieren quimioterapia y afirmó que desde ayer tienen abasto total para poco más de un mes.

Zermeño precisó que sólo faltaba Vincristina, aunque, dijo, “solo a siete niños, de 800 pacientes en control, se les retrasó el tratamiento una semana. Y es absolutamente falso lo que se ha estado diciendo de que solo había llegado una parte del medicamento. Recibimos 449 dosis, y tenemos un consumo de 400 por mes, además en unas semanas van a llegar para los siguientes meses”.

Sobre las causas de los desabastos que ha habido en el hospital explicó que es una falla del distribuidor, Safe, filial de Laboratorios Pisa. “No los ha entregado, por las razones que sea pero no los ha entregado, y el gobierno federal, la Secretaría de Salud y la Coordinación de los Institutos han hecho grandes esfuerzos, colaborando también nosotros, para tener alternativas. Se han importado medicamentos que no hay. Y sí dejar claro que de Vincristina el desabasto es en todo el mundo”.

Incluso, agregó, que el Federico Gómez tiene convenios con hospitales académicos en Estados Unidos y allá están viviendo algo muy similar. El directivo explicó que pese a ese desabasto se logró traer medicamento de España para garantizar el 100% de las quimioterapias a los niños.

Respeto a lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de la mañana, en la que lo culpó por el desabasto de fármacos y anunció una investigación en su contra, Zermeño comentó que el presidente tiene todo el derecho de investigar “y estamos totalmente abiertos a la investigación”.

Aunque precisó que no es él quien tiene un contrato con los distribuidores, sino el hospital, como institución. “Ya se nos dio la orden de cambiarlos probablemente en tres meses, pero yo no puedo dejar de mantener un contrato autorizado por la Secretaría de Salud, y que si bien terminó el 31 de diciembre tiene autorizada una ampliación por tres meses mientras se arregla la compra consolidada de medicamentos”.

Dijo también que no sabe por qué el distribuidor no ha surtido los medicamentos, pero que ya se aplicaron las sanciones correspondientes, aunque no pudo precisar cuáles.

Zermeño aseguró que ahorita no falta ningún fármaco en el hospital. “La visita del Secretario de Salud, Jorge Alcocer (que acudió hoy al hospital) fue justo para verificar el abasto de medicamentos, le preguntó directo a los pacientes si los estaban recibiendo”. Ante esto, llamó a la calma a los padres de familia que habían amenazado con más manifestaciones.