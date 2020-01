Julián Chepe, director general del medio impreso Diario Alternativo, denunció que fue víctima de amenazas de muerte vía telefónica por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Marquelia, Guerrero.

Dichas amenazas, dijo, ocurrieron el pasado 4 de enero.

“Una persona preguntó por mi nombre y mencionó que buscaba al director de Diario Alternativo. Cuando le dije que era yo, me preguntó si había sido invitado a una reunión por parte del presidente municipal de Marquelia y yo le comenté que no me habían informado nada”, relató Chepe a Artículo 19.

“Fue cuando empezó a decirme que me tenía que alinear con ellos, que no me convenía no hacerlo porque me podían reventar a mí y a mi familia. La persona que se comunicó se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación”, agregó.

De acuerdo con Artículo 19, esta amenaza se dio después de que Diario Alternativo publicara información sobre un ataque armado en un sitio de taxis de la ruta Cuajinicuilapa – Acapulco.

Desde 2017, la organización que defiende la libertad de expresión ha documentado 14 agresiones distintas contra integrantes del medio Diario Alternativo.

Con esos antecedentes, apuntó Artículo 19, el medio fue incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que sus integrantes cuentan con distintos tipos de medidas de protección.

Sin embargo, acusó, las omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía Especial para Atender Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) han provocado que las agresiones se mantengan constantes.