Gobernadores del PAN firmarán convenio alterno para trabajar con el Insabi

Los nueve estados gobernados por el PAN que no estaban de acuerdo en adherirse al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) podrán firmar un convenio alterno al que ya firmaron otras 18 entidades, y que les permitirá mantener el control sobre la infraestructura y los servicios estatales de salud, sin tener que cederlos a la federación.

“Vamos a firmar un convenio que ellos mismos denominan de no adhesión, pero sí de un trabajo coordinado para mejorar el servicio de salud. La no adhesión es no dejar el sector salud en manos del gobierno federal, no federalizar el sector salud y eso es una propuesta de ellos mismos”, precisó Martín Orozco, mandatario de Aguascalientes, al salir de una reunión con Jorge Alcocer, secretario de salud, con el subsecretario, Hugo López-Gatell y con el director del Insabi, Juan Ferrer.

El convenio que firmarán, explicó Orozco, va a resultar de entre lo que proponen las autoridades federales y la propuesta que estuvieron trabajando los secretarios de salud de los gobiernos de Acción Nacional estos días, “de ahí va a salir un documento que sí vamos a firmar”.

Para lograr este convenio conjunto autoridades federales y representantes de los nueve estados gobernados por el PAN trabajarán los próximos 30 y 31 de enero. “Quizá el 30 se llegue al acuerdo en las cláusulas y se firmará el mismo 30, si no tenemos el 31 para trabajarlo”. Esto para cumplir con el plazo que la ley señala para que los estados decidan si se adherirán al Insabi o no.

Orozco señaló que lo más importante es aclarar el tema de la gratuidad de los servicios. “Hasta dónde, cuándo, con qué recurso y eso se va a aclarar al momento de definir las enfermedades que van a atenderse ahora en el tercer nivel y el número de nuevos afiliados, para tener certeza de que se dará un servicio gratis y con calidad, y en qué momento porque tiene que ser progresivo”.

Sobre si tendrán acceso a los 40 mil millones de pesos que hay de presupuesto extra y que provienen del extinto Fondo de Gastos Catastróficos del ex Seguro Popular, y de los que se había dicho que no recibirán nada los estados que no se adhirieran al Insabi, Orozco señaló que este recurso irá a todos los estados.

Ya desde la mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no habría restricción ni condición para que todos las entidades accedieran a ese dinero extra.

Orozco señaló que encontró apertura y un ánimo de consenso y acuerdo entre los funcionarios de la Secretaría de Salud, que recibieron la propuesta elaborada por el PAN y que incluye 19 puntos.

“Algunos podrán tomarse en cuenta para el convenio que proponemos, otros ya están considerados en el convenio que propone la Secretaría y para eso es el trabajo del 31, pero lo más importante es el tema de la gratuidad”.