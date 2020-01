El año inició con una inflación anual de 3.18% en la primera quincena de enero. La inflación reportada en la primera quincena del año fue 0.55 puntos porcentuales mayor a la reportada en la primera quincena de diciembre 2019, que fue de 2.63%.

El Banco de México tiene establecido como objetivo que el incremento en los precios se encuentre en un rango de 3% (+/-1%). Con el dato de 3.18%, se acumulan 7 meses consecutivos en que la inflación general se mantiene dentro de la meta del Banxico. Debido a que la inflación en el periodo se ubicó entre 2.5% y 3.5%, el #SemáforoEconómico de la organización México, ¿cómo vamos? se encuentra en verde.

A lo largo del 2019, la inflación general promedio fue 3.64%, y el año cerró con una inflación de 2.83% en diciembre, la más baja para un mes desde agosto de 2016.

Lee: En 2020 habrá una ‘recuperación modesta’ aunque la economía seguirá débil: Banxico

Mientras que a inicios del año se reportaron algunos incrementos anuales en los precios mayores a 4% – en enero la inflación fue de 4.37% y en abril fue 4.41% -, en los meses siguientes la inflación mantuvo una tendencia a la baja, y desde junio 2019 se ha mantenido dentro del rango objetivo de Banxico.

Al interior de este indicador, el índice de precios subyacente, que contempla bienes y servicios no volátiles como los alimentos procesados, la vivienda y el tabaco, reportó una inflación anual en los primeros quince días del 2020 de 3.73%, la cifra más alta desde la primera quincena de octubre 2019.

El índice subyacente comenzó el año pasado con una tasa anual de 3.64% en la primera quincena de enero, y en promedio el índice de precios subyacente reportó una inflación de 3.70% en todo el 2019. Similarmente, en 2018 la inflación subyacente tuvo un promedio de 3.82%. Así, la inflación subyacente se ha mantenido en niveles similares durante los últimos periodos.

Por otro lado, el índice de precios no subyacente, que contempla bienes y servicios volátiles como los energéticos, las frutas y las verduras, tuvo una tasa de crecimiento anual de 1.60% en la primera quincena de enero, siendo el incremento más alto desde la primera quincena de agosto de 2019, cuando la tasa de crecimiento anual de los precios no subyacente fue 1.81%.

Lee: Analistas del Banxico prevén que en 2020 la economía crezca 1.10%; estiman el dólar en 20.10 pesos

En la primera quincena de enero de 2019, la inflación no subyacente se ubicó en 7.31%, mientras que en la primera quincena del último mes del año se registró un decremento anual en el índice de precios no subyacente de (-) 0.15%, alcanzando un mínimo histórico. Así, en 2019 la inflación no subyacente tuvo una tasa promedio de 3.48%, aunque en los últimos 5 meses las tasas fueron considerablemente más bajas.

De acuerdo con México, ¿cómo vamos?, Es importante que la inflación se mantenga dentro del rango establecido por el Banco de México, ya que este brinda a la población la certeza de que podrán consumir una canasta de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Sin embargo, para ello es también importante que los ingresos de las personas no sólo se mantengan sino incrementen, lo cual depende del crecimiento de la economía, la inversión y la generación de empleos.

Los precios de los bienes y servicios en una economía están siempre en constante cambio, debido en gran parte a que dependen de la cantidad demandada y ofrecida en el mercado, así como de algunos factores de temporalidad, sobre todo en los bienes alimenticios.

Durante la primera quincena de enero, los bienes que tuvieron una mayor incidencia en la inflación fueron los cigarrillos, el jitomate, el tomate verde y la gasolina de bajo octanaje; en contraste, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, el pollo y el gas doméstico LP tuvieron la menor incidencia, lo cual significa que presionaron a la inflación a la baja.

Son múltiples y variables los factores que afectan los precios de los bienes y servicios, y suelen ser tanto externos como internos, por lo que resulta complejo anticipar el comportamiento de los precios que rigen el intercambio de los mexicanos en la economía.