Insabi da número para atender quejas que no sirve

Aunque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) habilitó un número telefónico para recibir quejas de ciudadanos por los cobros de cuotas por tratamientos en instituciones de salud, nadie responde a las llamadas.

Animal Político marcó en 10 ocasiones al 800-767-85 -27, número que proporcionó el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, pero la llamada fue dirigida a un conmutador que brinda cinco opciones para: requisitos para afiliarse, información sobre los módulos, orientación y servicios, quejas y sugerencias, y preguntas generales.

Al marcar la opción 4, correspondiente a las quejas y sugerencias se escuchan dos tonos de llamada y luego se corta sin que hay otra opción para presentar la queja. Al intentar con la opción 5 sobre preguntas generales, la llamada entra, pero inmediatamente se corta.

DENUNCIA ☎️ 800 76 78 527

Todas las personas en el país SIN SEGURIDAD SOCIAL tienen derecho de recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados. 🕘 Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 18 hrs. ➡️ https://t.co/iiHt6xsJPh pic.twitter.com/1Sp2avBGy5 — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_Mexico) January 10, 2020

Recientemente, las autoridades aseguraron que habrá reembolsos para pacientes que pagaron cuotas más altas de recuperación en el Hospital General de la Ciudad de México, desde que desapareció el Seguro Popular.

El incremento de estas cuotas de recuperación, que solo se pueden cobrar por atención de tercer nivel o de muy alta especialidad, coincidió con la extinción del Seguro Popular, el anterior programa que reducía los gastos médicos de bolsillo, y la llegada del Insabi, que empezó operaciones desde el primer día del 2020 con la promesa de dar atención y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se pueden cobrar cuotas a los mexicanos para recibir servicios en hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, ya que es algo que está establecido en la Constitución y aseveró que la falta de servicios médicos se dan por corrupción y no por falta de presupuesto.

Indicó la existencia de personas que hacen negocio y rechazan que se entregue de manera gratuita las medicinas y atención médica.

“Es una cuestión ideológica, es una situación de mentalidad ¿cómo que no se va a cobrar? Eso es populismo, paternalismo, cómo no se va a cobrar la atención médica y se van a entregar de manera gratuita las medicinas, hay mucha gente que no coincide con esto, pero tenemos que respetarlos”, dijo.

“Tenemos que respetar (esas ideologías), pero se tiene que entender que nosotros planteamos una transformación y que se iba a garantizar el derecho a la salud y a la educación, no un privilegio”, dijo.

AMLO quiere exhibir a responsables de abasto y servicios

López Obrador informó que su gobierno plantea abrir un centro de información que exponga quiénes son los responsables de garantizar medicinas, médicos e infraestructura en el sector.

“Estamos pensando en que se conozca, dar más información, sobre quiénes son los responsables de que falten las medicinas, a ver quién es, para que en cualquier lugar del País se sepa quién es el responsable, incluso dar su teléfono para que se informe”, dijo.

“Lo mismo, quién es el responsable de que no falten los médicos, de que funcionen bien las instalaciones de salud”.

El centro de información, dijo, también se dará a conocer a los responsables de que los trabajadores se basifiquen y de quien se hace cargo de las acusaciones y denuncias por abusos e incumplimiento en la gratuidad de la atención médica y medicamentos.