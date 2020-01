Irán y Trump se lanzan amenazas de ataques devastadores

Un alto responsable iraní amenazó este domingo con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa “a polvo” si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente, Donald Trump, que afirmó tener en el punto de mira a 52 sitios iraníes.

Trump, en tanto, expresó en su cuenta de Twitter que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de los Estados Unidos, Estados Unidos responderá rápidamente, “y tal vez de manera desproporcionada”.

El mandatario estadounidense dijo que ese mensaje en redes serviría como notificación al Congreso de su país, si decide lanzar los ataques.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020