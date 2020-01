Madres y familiares de niños con cáncer bloquearon diferentes calles en Veracruz, para exigir el abasto de medicamentos.

En Xalapa, familiares se manifestaron frente a las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Dr. Miguel Dorantes Mesa y pidieron que el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, cumpla con completar las quimioterapias.

Leer más: Padres de niños con cáncer exigen certeza sobre medicamentos con desaparición del Seguro Popular

“Desde hace más de tres meses no hay quimioterapias completas para nuestros hijos, no hay Citarabina, Vincristina, Metotrexato, etoposidos, no hay ni soluciones salinas, no hay catéteres, no hay ni agujas”, expuso Karla Arias, madre de una de las niñas afectadas por el desabasto.

Una de las cosas más inhumanas es dejar a los pacientes de #cancer sin quimioterapias, sin medicamentos, sin aliento y a sus padres y familia sin esperanzas. #Cecan #Veracruz #Xalapa pic.twitter.com/9ODkPnoeor — Aser Oropeza Lara (@ASerOro) January 7, 2020

En tanto, en la Avenida 20 de Noviembre, del puerto Veracruz, otras madres de familia protestaron por el desabasto, así como soluciones y equipos para transfusión.

Cora de Jesús Rodríguez, madre de familia afectada, dijo que desde el 15 de diciembre hubo un diálogo con el director y la subdirectora del hospital, quienes les habrían prometido que desde el 6 de enero habría abastecimiento, pero el problema continúa.

Es un problema nacional, dice el hospital

El director Hospital de Veracruz, Sócrates Gutiérrez Castro, dijo que la escasez es un problema nacional por fallas de los proveedores de las medicinas.

“No tenemos una explicación, es un faltante nacional, es decir, los proveedores a nivel nacional no cuentan con él”.

Incluso, acusó que hay proveedores que les han ofrecido las fórmulas faltantes pero a un costo muy alto y con una cantidad limitada, como el caso de la Vincristina, “habitualmente cuesta alrededor de 200 pesos, en este momento nos están ofreciendo hasta en 2 mil 500, 3 mil pesos, pero no nos ofrecen cantidades suficientes, nos pueden vender tres frascos”.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz sufrió en 2019 dos robos de medicamentos que, de acuerdo con su director, han influido en el desabasto actual.

“Buena parte de los medicamentos si son oncológicos y eso yo no les puedo dar más datos, ya está en la Fiscalía, ya está llevando las investigaciones, tendrían que dirigirse allá… No tengo una cifra exacta pero sí son millones de pesos”, dijo el director a XEU Noticias.