El Congreso de la Ciudad de México confirmó este martes que en febrero dejará de ser magistrado del Tribunal Superior local Héctor Jiménez López, quien cambió las medidas cautelares en el caso de Abril Pérez Sagón, quien fue asesinada en noviembre pasado, y dejó libre a su exesposo, acusado de violencia familiar, y hoy principal sospechoso del feminicidio.

Sin embargo, sigue en pie la posibilidad de ratificar a Manuel Horacio Cavazos, quien está denunciado legalmente por presunta violencia sexual contra sus dos hijas de 5 y 7 años, como reveló Animal Político.

Los magistrados pasan seis años en el cargo y después pueden ser ratificados de forma vitalicia, hasta que lleguen a los 70 años de edad. El Consejo de la Judicatura es quien elabora la propuesta de ratificación y la envía al Congreso local, que analiza la trayectoria de los impartidores de justicia y decide avalarlos o no. Este año hay ocho magistrados que deben ser sometidos al proceso de ratificación.

El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara, Eduardo Santillán, dio una conferencia de prensa en la que anunció que ya recibieron la notificación de parte del Poder Judicial, donde se propone la no ratificación de Jiménez López.

Pero también recibió la propuesta de ratificar a los otros siete, entre los que está Cavazos, por lo que van a valorar si lo confirman en el cargo o no.

“La investigación en contra del magistrado Cavazos López aún no concluye, por lo tanto ni el Consejo de la Judicatura ni el Congreso conoce el resultado de la indagatoria, por lo que su ratificación está en cuestionamiento”, dijo.

“No es en automático, el caso del magistrado Cavazos es el que más atención tendrá por parte de la comisión. ¿Qué vamos a garantizar? Que el concepto de honorabilidad sea uno de los elementos más importantes para el proceso de ratificación. El caso de Cavazos requiere un ejercicio mucho más detallado, profundo, exhaustivo para tener todos los elementos de valoración”

#EnConferencia | “La investigacion en contra del magistrado Cavazos López aún no concluye, por lo tanto ni el Consejo de la Judicatura ni el @CongresoCDMX conoce el resultado de la indagatoria, por lo que su ratificación está en cuestionamiento”, dijo el diputado @santillanpe1 pic.twitter.com/ak9OqAkmNh — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 28, 2020

La Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, después de que Animal Político diera a conocer que tras cuatro meses de presentada la denuncia, desde el 23 de septiembre de 2019, el caso no ha sido judicializado por considerar que no hay suficientes elementos, a pesar de que en la carpeta constan declaraciones de las niñas de lo que presuntamente su papá les hacía y valoraciones psicológicas que señalan que sí tienen sintomatología de haber sido víctimas de violencia sexual.

Tras darse a conocer el caso públicamente, el abogado Gabriel Regino anunció en Twitter que asumía la defensa legal del magistrado Cavazos.

Todo lo cual es falso. Estamos ante un caso de alienación parental y vamos a demostrarlo. A partir de hoy hemos asumido su defensa. https://t.co/OXkDc6HM6I — gabrielregino (@gabrielregino) January 24, 2020

Regino fue subsecretario de seguridad pública del entonces Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. En noviembre de 2018, durante el juicio al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Jesús “El Rey” Zambada declaró que además de sobornos al exsecretario de seguridad Federal Genaro García Luna, también entregó sobornos a Regino en 2005.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión de Niñez e integrante de la de Justicia en el congreso local, comentó a Animal Político que antes de la ratificación, los magistrados son citados a audiencia y ahí se cuestionará a Cavazos por la demanda en su contra.

“Vendrán las audiencias y, sin menoscabo a la presunción de inocencia, creo que las y los diputados estamos llamados a tomarnos con mucha seriedad estos señalamientos y estas acusaciones en la valoración que se vaya a hacer”, dijo.

Aseguró que se deben tomar muy en serio su papel porque no puede haber ni cuotas, ni cuates, ni favoritismos, sino gente que cumpla con lo que se necesita para el cargo. Dijo que es preocupante que hayan pasado meses sin que se avance en el caso y que saben que a veces no se le da valor a las declaraciones de los menores de edad, por lo que pidió una investigación imparcial.

“Un llamado claro a que la Fiscalía y el propio Tribunal apliquen los protocolos que ya en su momento expidió la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, y evitar en todo momento que haya impunidad”, señaló.

Por su parte, la diputada Alessandra Rojo de la Vega, integrante de las comisiones de Niñez y de Igualdad de Género y coordinadora de la bancada del Partido Verde, adelantó que ella votará en contra de la ratificación de Cavazos López.

No podemos permitir ratificar a dos magistrados que han estado involucrados en hechos de violencia contra las mujeres. En el Congreso y en la CDMX no debe existir impunidad y mucho menos apoyo para sujetos que están siendo investigados. Por favor ayúdenme a viralizar 🙏🏽 pic.twitter.com/aPQim2VuVk — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) January 28, 2020