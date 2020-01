Policías agreden a personas en auto y lesionan a mujer embarazada en CDMX

Policías de la Ciudad de México agredieron a las personas que iban a bordo de un automóvil e incluso lesionaron a una mujer embarazada.

Ella publicó fotografías en sus redes sociales, en la que se observan las lesiones que le causaron.

“Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa, al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, relató en Twitter este jueves.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detalló que los hechos ocurrieron en avenida Revolución y Andrea Cataño, casi esquina con Eje 6, “cuando el conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrullas, quienes de forma agresiva, les solicitaron que descendieran para efectuar una revisión preventiva”.

Vean vean es increíble! pic.twitter.com/KUfBTjHLEL — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Al no contar con una orden para detenerlo, agregó la Secretaría, “el ciudadano se rehusó a bajar de la unidad, lo que generó una discusión con los policías que se encontraban en el lugar como parte del Operativo Rubik, el cual tiene el objetivo de identificar vehículos con reporte de robo.

Dos uniformadas con una actitud agresiva, trataron de hacer que una mujer embarazada, descendiera del automóvil, en tanto otro policía jaloneó al conductor para hacerlo bajar. Dichas acciones causaron lesiones en la mujer, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya inició una carpeta de investigación administrativa en la Dirección General de Asuntos Internos, a fin de revisar el actuar de los uniformados y la falta de protocolos”.

En su comunicado, la Secretaría aseguró que “reprueba totalmente el actuar de los efectivos y se mantiene en contacto permanente con el representante legal de los afectados, para llegar al esclarecimiento de los hechos, y determinar la responsabilidad de los efectivos”.