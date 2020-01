Los jóvenes de la Preparatoria 9 “Pedro de Alba” quieren volver a clases, pero también quieren que la UNAM garantice su seguridad como estudiantes dentro del plantel y para quienes han mantenido las instalaciones tomadas durante ya más de tres meses.

Este miércoles hubo un nuevo enfrentamiento alrededor de las 6 de la tarde, como ya ocurrió el pasado lunes, cuando inconformes con el paro atacaron la puerta para tratar de romper las cadenas con las que un grupo de estudiantes ha mantenido la escuela cerrada.

La gresca duró menos de 20 minutos, pero adentro no solo había paristas, sino una comisión de alrededor de 15 jóvenes que habían entrado a dialogar y que tuvieron que resguardarse al interior ante el temor de sufrir violencia.

Por ello, cuando volvió el orden y pudieron salir, pasadas las 7 de la tarde, usaron un megáfono para pedir a los padres de familia que respetaran sus negociaciones, ya que afuera había habido padres y madres protestando contra el paro y azuzando a quienes intentaron romper la cadena. Y reclamaron sobre todo a los cuerpos de seguridad y protección civil de la UNAM que realmente los protegieran, pues aunque desde las 2:30 de la tarde habían instalado una valla con cintas y resguardado la entrada entre alrededor de 50 elementos, al momento del ataque a la puerta no hubo ninguna contención.

Una de las chicas que estuvo adentro en la negociación aseguró a Animal Político que lograron de sus compañeros el compromiso de esta misma semana fijar un nuevo diálogo con las autoridades educativas e incluso ponerle fecha a una posible entrega de las instalaciones, que esperarían que se concrete la próxima semana.

Aunque los paristas insisten en que no devolverán la escuela porque no se han cumplido sus demandas más importantes: que se coloque a una nueva abogada de la escuela con perspectiva de género, la contratación de una psicóloga para dar atención emocional a quien lo requiera, y la expulsión de cuatro profesores con acusaciones graves de acoso y abuso sexual, a lo cual las autoridades han contestado que no pueden hacerlo sin una investigación con las instalaciones abiertas.

Los estudiantes que mantienen el paro también denunciaron que a algunos de quienes intentaron romper la cadena ya los tienen identificados como porros y ni siquiera están seguros de que sean alumnos, ya que algunos parecen mayores de la edad que tendrían si fueran preparatorianos. Asimismo, que el lunes se acercaron jóvenes a mostrarles un arma para tratar de intimidarlos, y una chica contó que personalmente la habían estado siguiendo una noche que salió para ir a su casa.

El diálogo de este miércoles estaba convocado solo entre estudiantes. Primero entró una comisión de 40 jóvenes, mientras afuera permanecían otras decenas de chicos y los familiares eran mantenidos del otro lado de la calle, para evitar su intervención. Ante la presión, jóvenes de la comisión original salieron a pedir que esperaran media hora más en lo que hacían nuevas propuestas.

Estos estudiantes hicieron énfasis en que la situación actual ya no era de “paro”, sino de “toma de instalaciones”, porque la mayoría ya no está de acuerdo con mantenerse sin clases y ha sido una decisión unilateral del grupo que se presenta encapuchado, así que denunciaron que ya no los representa.

El pasado 18 de enero, expusieron, se realizó una última votación por internet para decidir si seguía cerrada la escuela o se reabría. De la comunidad de alrededor de 6 mil estudiantes, participó poco más de la mitad: mil 8 se pronunciaron por seguir en paro y 2 mil 471, por reabrir.

Prepa 7 vuelve a clases

Mientras tanto, en Preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez”, la UNAM anunció que este viernes 31 de enero se retomarán las clases y actividades administrativas en los horarios acostumbrados, después de que las instalaciones fueron entregadas el martes en la noche.

Una estudiante que participó en el paro relató a Animal Político que la entrega se dio en medio de tensión y de que algunos estudiantes y padres de familia estuvieron amenazando con golpear a quienes habían permanecido adentro de la Prepa, por lo que algunos tuvieron que esconderse.

La decisión se tomó tras una votación realizada el viernes 25 de enero en urnas instaladas por Rectoría, en acuerdo con los jóvenes que protestaban. Estos últimos denunciaron que hubo presiones para que ganara la opción de acabar con el paro, a pesar de lo cual respetaron el resultado. De una comunidad de 7 mil, considerando a los alumnos regulares y no regulares, votaron casi 3 mil, y la opción de terminar el paro ganó apenas por un 51%, según la fuente consultada.

Tras el recuento de votos, alrededor de las 10 de la noche, acordaron que durante lunes y martes se instalarían al interior de la escuela mesas para presentar denuncias formales, como la UNAM ha pedido, pero con dos abogadas y dos psicólogas, es decir, con el personal adecuado y en condiciones de seguridad, no como las mesas que hubo en la puerta a principios de año de la Unidad de Denuncias de la UNAM (UNAD) y que no tuvieron resultados. Esta vez, sí hubo al menos cinco denuncias presentadas, según una estudiante, aunque fue imposible verificarlo con la UNAM.

También las autoridades se comprometieron a que se instalarán mesas de diálogo periódicas para seguir resolviendo los puntos del pliego petitorio, que no solo eran los reclamos por acoso sexual a mujeres, sino que se garantice un sendero seguro hacia el transporte público cuando los alumnos salgan de la Prepa, ubicada en la colonia Merced Balbuena.

Los paros se mantienen en la Prepa 3 “Justo Sierra”, donde inició el 22 de enero y donde las autoridades educativas solo han informado que fue separado de su cargo el Jefe de la Oficina Jurídica, para facilitar el diálogo, y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, donde la dirección ya ha dado fecha y ruta para cumplir prácticamente todo el pliego petitorio pero está pendiente un nuevo diálogo que pudiera ser definitivo.