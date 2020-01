El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, rechazó que se esté protegiendo al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien está denunciado legalmente por violencia sexual contra sus hijas de 5 y 7 años, sin que haya pasado nada en cuatro meses, como reveló este jueves Animal Político.

Entrevistado a la salida de un acto público al que acompañó a la jefa de gobierno, dijo que el tema no les compete, aunque el acusado sea magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sentencias Penales.

-¿No se está protegiendo a este magistrado?, se le preguntó.

“Definitivamente que no. Es un tema que todavía está, vamos a decirlo así, en el espacio de la Procuraduría, de la actual Fiscalía. Por lo que hace a nosotros, todavía no tenemos conocimiento”, señaló Guerra Álvarez.

Esto a pesar de que en diciembre pasado se le envió copia de una carta firmada por más de 60 diputados federales que pedían resolver el caso con imparcialidad.

“Estamos esperando que resuelva la Fiscalía. Vamos a esperar, creo que le dieron ya un tiempo, hasta donde tengo conocimiento, y que se resuelva en la Procuraduría. Partiendo de la decisión que haga, nosotros veremos”, agregó.

Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema dijo no conocer el caso. Se le señaló que la carta de apoyo de los diputados era dirigida a ella y fue enviada desde el 10 de diciembre pasado.

“Si, nada más que yo no soy fiscal. Quien tiene que revisar si hubo un delito sexual o no, no es la jefa de gobierno, es la Fiscalía general, y ahí es donde se tiene qué definir, de acuerdo a todas las pruebas”, comentó.

“Yo no puedo definir si hubo o no abuso sexual. No soy la autoridad competente. Obviamente condenamos el abuso sexual en todas sus formas, para niñas y niños y para ls mujeres. Pero quien define en este caso la responsabilidad no es la jefa de gobierno. En este caso como en cualquier otro, eh. De cualquier denuncia que tenga que ver con un abuso sexual, es la Fiscalía quien tiene que determinarlo”.