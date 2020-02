El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que los hospitales públicos del estado dejarán de atender a pacientes foráneos, debido a que tienen que destinar para ello el 25% de los recursos con los que cuenta el Sistema de Salud local.

Quienes no son de Aguascalientes “a la chingada”, dijo este jueves ante medios de comunicación el gobernador panista.

“Un gran costo que tiene el servicio de salud del estado (…) es la atención de casi el 25% de foráneos. Estados que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25%”, señaló.

El gobernador también indicó que quienes están afiliados al IMSS deberán atenderse en sus clínicas.



De acuerdo con el gobernador, en los próximos días analizará, junto con directivos del sector salud, la mejor decisión sobre la incorporación de Aguascalientes al sistema federal, y aseguró que el estado “contará con servicios médicos de calidad”.

“Todos los directores de los hospitales estaremos trabajando en los próximos 20 días para tomar una decisión, pero la decisión al final se va a determinar en base a presupuestos, y si yo gasto más del 20% de presupuesto con otros estados, pues órale, cada quien lo suyo, chavos. Y si gasto en el IMSS, que no me paga, también cada quién con los suyos”, dijo.

#Aguascalientes contará con servicios de médicos de calidad, la salud es prioridad para esta administración por lo que, en conjunto con directivos del sector, realizamos un análisis a detalle para tomar la mejor decisión sobre la incorporación al sistema federal. pic.twitter.com/f06DgAn5he — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) February 6, 2020

Estas declaraciones ocurren luego de que el pasado 4 de febrero, gobernadores del PAN informaron que no hubo acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar un convenio que habían firmado con el gabinete, sobre el funcionamiento y los fondos para que opere el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en sus estados.

Los gobernadores señalaron que en semanas pasadas se habían reunido con la comisión técnica de salud de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y el gabinete federal de salud, con quienes negociaron un acuerdo para enriquecer la propuesta original del modelo que seguiría el Insabi.

Sin embargo, dijeron, el gobierno federal no ratificó el convenio, por lo que se “redujo la posibilidad de un acuerdo a una postura única: adherirse o rechazar el modelo original del Insabi.

Por ello, acordaron que cada estado con gobierno panista (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas) decidirá si se adhiere o no al Instituto de Salud para el Bienestar.