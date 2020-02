IMSS aumenta el número de plazas a médicos residentes para 2020

En solo un año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de recibir 4,306 médicos residentes en el ciclo académico 2019-2020, a 7,036 en el que comenzó esta semana.

Este incremento en el número de plazas busca satisfacer la creciente necesidad de especialistas en el instituto, pues los médicos realizarán su residencia en unidades médicas y hospitales del IMSS.

Y es que, en la actualidad el país no cuenta con el número de médicos suficientes y en particular de especialistas, un tema que toca atender a las instituciones y que no pasa por la falta de talento ni de vocación, reconoció el director del IMSS, Zoé Robledo.

Hacer una residencia en el IMSS puede resultar muy conveniente, debido a que el año pasado, se logró contratar al 83% de los egresados, además de que del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo el evento de contratación que tiene por objetivo emplear a más de 3,600 especialistas para llegar a un 86% de captación.

De acuerdo con Robledo, los médicos que se forma en el IMSS tienen la oportunidad de prepararse en una institución por la que pasaron grandes doctoras y doctores, además de que se trata de un referente nacional e internacional en la formación de especialistas, pues en 2019 el 56% de todos los residentes del país entraron a alguna de las 74 especialidades, lo cual ubica a la institución con el mayor número de cursos reconocidos por el Conacyt.

Agregó que la UNAM da respaldo y atiende a 71 de estas especialidades, mientras que el IPN avala desde 2010 las especialidades para los servicios rurales.

En tanto, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, dijo que el Seguro Social tiene el firme propósito de incrementar su plantilla de médicos especialistas, por lo que invitó a los 4 mil 306 residentes que egresaron a contribuir al cambio del sistema de salud del país y brindar atención universal de calidad, más eficiente y más humana para todos los mexicanos.

“Contamos con plazas y oportunidades de crecimiento profesional para que los egresados puedan continuar su carrera en la institución. Lo más importante, contamos con ustedes como los médicos que son, la esperanza de México”, apuntó.

“Necesitamos médicos familiares y especialistas en urgencias médico quirúrgicas para fortalecer los programas del IMSS como son las unidades médicas de tiempo completo y el fortalecimiento de servicios de urgencias”, señaló.

Beneficios y advertencia

El director del IMSS informó que este año se realiza una inversión histórica de cerca de 220 millones de pesos para mejorar las áreas de descanso y académicas en Chiapas, Estado México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

No obstante, enfatizó que no habrá un solo resquicio de permisividad en temas que tengan que ver con el acoso y el hostigamiento, “no son actos que vayamos a permitir, eso es un principio ético, personal y de todo el equipo que me acompaña, y además un compromiso que hemos estado hablando con el Sindicato y con todos los directores. Los vamos a proteger, son la esperanza del Seguro Social y de México”.