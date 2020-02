'Nunca rompimos un vidrio': AMLO pide a feministas protestar sin violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir que las protestas que se hagan por los feminicidios se realicen de forma pacífica porque “no se puede enfrentar la violencia con violencia”.

Aunque reconoció que el tema es muy grave y que las mujeres que se manifiestan tienen todas las garantías para hacerlo, es posible protestar de otra forma.

“Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía personas, que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio, es posible protestar sin violencia”, aseguró este martes en conferencia de prensa.

Lee: Omisiones y fallas de autoridades facilitaron la desaparición de Fátima y complicaron su búsqueda

Cuestionando sobre el feminicidio de la niña Fátima insistió en que se están atendiendo las causas para tener una sociedad mejor, que se fortalezcan los valores y que “haya bienestar material y bienestar del alma”.

“Yo entiendo que haya inconformidad, que haya oposición y vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir y desde luego el sagrado derecho a la manifestación, a la protesta, pero vamos a defender también nuestra postura”.

“Porque ni modo que nos vamos a quedar callados y ofrecer disculpas por anticipado, pero va a continuar el proceso de transformación. Imagínense que cambiemos, que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso para la transformación de México, no vamos a detenernos”.

Entérate: Fiscalía ofrece 2 mdp para encontrar a la mujer que se llevó a Fátima

Indicó que en algunos medios de comunicación hay oportunismo y “zopilotean” con los temas de feminicidio.

“Yo entiendo que haya exigencia de justicia, es lo que se debe de hacer, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente. Esto no significa, de ninguna manera, censurar, es nada más poner las cosas en su lugar. De repente nos salen paladines de la justicia quienes formaron parte del régimen opresor de corrupción, de pillaje”.

Dijo que lo más importante es atender las causas de la violencia ya que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, “claro que es importante que haya vigilancia, que se profesionalice a la Policía, que se cuente con el apoyo como ahora, del Ejército, Marina, todo eso es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor”.

Lee: Fátima era curiosa, nunca festejó su cumpleaños y quería ser doctora para ayudar a otros

Esta mañana, un grupo de mujeres se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir un alto a la violencia contra mujeres y niñas, y justicia para los casos de Fátima, de 7 años, e Ingrid, de 25, quienes fueron asesinadas en los últimos días.

El contingente lanzó consignas reclamando la falta de políticas públicas efectivas con perspectiva de género.

Ayer, el mandatario dijo que casos como el feminicidio de Fátima se debe a la crisis de pérdida de valores que trajo el modelo económico neoliberal.

El domingo, la Fiscalía de la CDMX informó que encontró el cuerpo de la niña de 7 años en una bolsa. Sus familiares habían reportado su desaparición desde el pasado 11 de febrero, luego de salir de la escuela.