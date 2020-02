Brasil confirma caso de coronavirus, es el primero en América Latina

El gobierno brasileño confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un residente de Sao Paulo, que se convirtió en el primer caso de esta epidemia en América Latina.

El paciente, un brasileño de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo, indicó el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, en una conferencia de prensa en Brasilia.

El diagnóstico inicial “fue confirmado”, dijo Mandetta, quien detalló que el individuo no presentaba “ningún síntoma ni cuadro febril” al llegar a Brasil el viernes pasado.

“Siguió así el sábado y el domingo participó en una reunión familiar”, pero el lunes se dirigió a una unidad médica, a causa de malestares, agregó Mandetta.

El caso se registró en Sao Paulo, la capital económica de América Latina, de 12.2 millones de habitantes, en plenas fiestas de carnaval, que dan lugar a enormes concentraciones callejeras.

Mandetta explicó que se está identificando a las personas que mantuvieron un contacto esporádico con el paciente, así como a unos 30 familiares y contactos más próximos, para tomar medidas de prevención.

El secretario de Salud de Sao Paulo, José Henrique Germann Ferreira, informó que el paciente “se encuentra bien” y en aislamiento domiciliario.

La epidemia ha provocado ya la muerte de 2,700 personas en China, donde hay además 78,000 infectados. Fuera del país asiático, hay tres docenas de países con casos confirmados y se han registrado unas 40 muertes debido a la epidemia.

El gobierno instó a evitar el pánico, limitándose a pedir a la población “evitar aglomeraciones innecesarias”, pero descartó medidas de aislamiento en Brasil.

Mandetta explicó que no se decretará un cierre de fronteras y que las medidas previas para todos los viajeros no son productivas. “La regla continúa siendo que si tiene síntomas, no viaje, y si viajó informe a las autoridades al llegar”, dijo.

En Europa, el país más afectado es precisamente Italia (370 casos y 12 muertos) mientras que Irán registra 19 muertos por un total de 139 casos, entre éstos el viceministro iraní de Salud.

El coronavirus registró en Francia el segundo fallecido, un francés en la noche del martes el miércoles. Un turista chino ya había fallecido previamente.

En Estados Unidos, las autoridades dijeron que preveían una propagación de la epidemia en su país y animaron a las escuelas, las empresas y los gobiernos locales a tomar medidas de precaución como la anulación de eventos públicos.