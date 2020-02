'Desabasto sigue': padres de niños con cáncer se retiran de mesa con Segob

Familiares de pacientes con cáncer llegaron este martes a la cuarta reunión este año con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin que el problema del desabasto haya sido resuelto, ya que de nueva cuenta denunciaron falta de medicamento en la Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Estado de México, e incluso un caso del robo de los mismos, en Veracruz.

Además, la mesa de trabajo se rompió, ya que los familiares acusaron que persiste el desabasto y además reclamaron que no acudiera al encuentro la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Las autoridades ofrecieron a los padres trasladar las mesas de trabajo sobre desabasto a la Secretaría de Salud, la autoridad responsable de garantizar el suministro de medicamentos.

Los padres respondieron que analizarán la propuesta, descartaron movilizaciones en las calles y anunciaron que por ahora seguirán por la vía de interponer amparos para asegurar los fármacos para sus hijos.

“Hemos tenido respuesta pero a cuentagotas… queremos que se resuelva el problema del robo de medicamentos en nuestro hospital, también queremos saber qué fue lo que pasó y por qué dejaron echar a perder tantos medicamentos, en una bodega donde se caducaron y que nunca fueron suministrados a tiempo a nuestros niños”, acusó antes de la reunión una mujer sobre la situación en la Torre Pediátrica de Veracruz.

Ella dijo que el secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, no ha hecho nada para resolver el problema de los medicamentos.

Otra persona, Sául Santoyo Cárdenas, advirtió que su esposa puede morir ni se le aplican los medicamentos en el Hospital López Mateos del ISSSTE, en la Ciudad de México.

“Mi esposa tiene cáncer maligno, expansivo… ya se le aplicó la primera quimioterapia, pero si no se le da el tratamiento, ella va a morir”, mencionó.”El doctor me ha dicho que si no se le aplica constantemente el medicamento, no tiene posibilidades”.

De acuerdo con los padres, fueron recibidos por Efraín Arizmendi Uribe, coordinador de las Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS; Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos, y de Gobernación Fausto Razo.

Los funcionarios les mencionaron que muchos medicamentos están en instalaciones de Cofepris, relataron, por lo que les pidieron acudir en compañía de medios, para verificarlo.

Esta es la cuarta reunión este año que tienen familiares de pacientes con cáncer con funcionarios federales de Segob, para tratar el tema de la falta de medicinas.