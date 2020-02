Cinthia pidió ayuda por COVID-19, pero hospitales no saben qué hacer

Al volver de su viaje de cinco días por Europa, Cinthia comenzó a sentir la garganta inflamada, escurrimiento nasal y dolor de cabeza. Su regreso — y síntomas— coincidieron con la confirmación de los primeros dos casos de coronavirus COVID-19 en México.

Alertada, decidió acudir este viernes 28 de febrero al Hospital 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la Ciudad de México, pero no la atendieron por no ser derechohabiente.

Cinthia narró a Animal Político que viajó a Milán, Italia, el 18 de febrero; dos días después se desplazó a Venecia y de ahí llegó en un vuelo a Francia.

“De Francia a Milán sí nos escanearon con esas pistolitas que te miden la temperatura. Justamente el 20 o 21 se dijo en las noticias en Italia que había 60 casos en la zona de Lombardía, en el norte de Italia, que es un pueblito muy cerca de Milán”, contó.

Pero al regresar a la Ciudad de México la madrugada del 26 de febrero en el Aeropuerto Benito Juárez no le aplicaron algún procedimiento para detectar si presentaba la enfermedad. “A mí no me tocó ver ningún tipo de protocolo de los aviones que llegaron de Europa”, comentó.

Al aparecer los primeros síntomas decidió acudir al hospital del ISSSTE.

“Fui por recomendación de varios familiares y amigos, porque los síntomas no los tengo claros, estoy un poco ronca, tengo la garganta inflamada, tengo escurrimiento y dolor de cabeza”.

Ella se acercó por la entrada que está sobre avenida Félix Cuevas, donde le dijo al vigilante que quería hacerse estudios porque había regresado de Italia y quería descartar cualquier tipo de enfermedad, pero le dijeron que tenía que ir a la puerta de consulta general sobre avenida Coyoacán.

“Al llegar ahí, le volví a explicar lo mismo a la policía de la entrada y me preguntó si tenía mi carnet. Le dije que no pero que había leído que 4 o 5 hospitales donde se realizaba la prueba y este es uno de esos”.

A Cinthia le negaron el acceso al hospital y el ser revisada por algún médico. “Me dijo que no me podía dejar pasar si no tenía carnet, le pedí que llamara a alguien para que me revisará o me dijera a dónde acudir y me dijo que mejor fuera al IMSS”.

Oye, @SSaludCdMx, ¿dónde se pueden hacer estudios de covid19? En el Hospital 20 de noviembre me mandaron alv por no ser derechohabiente 🙂 — Azúcar Morena (@cinthiallely) February 28, 2020

Animal Político contactó al ISSSTE para saber más sobre el caso de Cinthia. Informaron que todo el personal sabe del protocolo de actuación, que en sus unidades solo se atienden a derechohabientes del ISSSTE, mientras que los no derechohabientes pueden acudir a las unidades médicas de la Secretaría de Salud, luego de llamar al 800-0044-800.

En un comunicado, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, pidió no alarmarse ante los casos del COVID-2019, y exhortó a los derechohabientes y población en general a seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud, adoptar medidas higiénicas, hidratarse, alimentarse bien y evitar saludo de beso y mano.

Cinthia sufre rinitis, por lo que es posible que sus síntomas no sean producto del COVID-19, pero como ella muchos viajeros pueden volver de lugares donde se han presentado casos confirmados de este virus y desconocerán los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Salud.

En el Hospital General la historia no fue diferente. Al llamar al conmutador general para pedir informes sobre dónde realizar una prueba para descartar COVID-19, la primer persona en responder el teléfono comunicó a otra área en dónde dijo informarían “cómo adquirir la vacuna contra la enfermedad”.

Sin embargo, las autoridades internacionales han señalado que todavía no existe un tratamiento específico contra el COVID-19, mucho menos una vacuna.

Luego de que la llamada fuera transferida por diferentes áreas, respondieron en urgencias en donde finalmente indicaron que ahí no realizaban las pruebas para detectar o descartar la enfermedad, pero tampoco indicaron qué se debía hacer.

¿Qué hago si viaje a una zona de riesgo?

Si hace unos días viajaste China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán o Singapur y presentas fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, entonces debes llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al 800-0044-800, donde personal capacitado de la Secretaría de Salud te orientará.

En caso de referir síntomas durante el cuestionario clínico estandarizado, el personal de la UIES coordinará la revisión del paciente en su domicilio o bien su traslado a la unidad de atención correspondiente avisando a la unidad para su recepción y evaluación clínica.

Los viajeros deben vigilar su salud hasta dos semanas después de haber regresado de alguno de esos lugares. Lo más importante es buscar atención médica de inmediato y no automedicarse. Si presentas síntomas, debes evitar saludar de mano, beso o abrazo y lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilices y de ser posible permanecer en tu domicilio.

Aunque en México ya se confirmaron dos casos de COVID-19, uno en la ciudad de México y otro en Sinaloa, no todos estamos en riesgo. Ambos pacientes estuvieron en contacto con un caso confirmado durante una convención en Italia.

Las autoridades señalan que únicamente se podría estar en riesgo si se presentan síntomas 14 días después estar en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19; o si se viajó a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán o Singapur, que son países que tienen transmisión local comunitaria de este virus.

¿Qué podemos hacer para prevenir?

Para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, la Secretaría de Salud recomienda realizar algunas medidas de higiene personal y del entorno en el que realizamos nuestras actividades cotidianas:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias