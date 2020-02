Los delincuentes son seres humanos y merecen nuestro respeto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante miembros de la Guardia Nacional en un nuevo cuartel en Tepatitlán, Jalisco, que se deben respetar los límites del uso de la fuerza contra delincuentes porque “son seres humanos que merecen nuestro respeto”.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”, dijo el mandatario a los integrantes de la Guardia Nacional según un video que compartió en sus redes sociales el sábado.

Los delincuentes, añadió López Obrador, pueden ser familiares, hermanos, primos “que se fueron por el camino equivocado, de las conductas antisociales. Pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto. Nosotros tenemos que cuidar a todos los seres humanos”.

El presidente inauguró la nueva instalación y sostuvo que los 69 cuarteles construidos y los próximos a edificarse contribuirán al buen desempeño de sus integrantes.

“Se tiene esta aula para seguir formando a integrantes de la Guardia Nacional. Es muy importante la capacitación, no solo para tener conocimiento de las actividades relativas, para actuar en contra de delincuentes, es también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza”, dijo.

López Obrador afirmó que durante los gobiernos pasados había una política de “mátalos en caliente” hacia los criminales, pero que ahora se debe actuar con profesionalismo y ser respetuosos de los derechos humanos.

“Cuidar a ellos y cuidarlos a ustedes. Como autoridad no los podemos exponer, por eso no es el uso de la fuerza a discreción, no se puede apagar el fuego con el fuego, no es la violencia con la violencia, el mal con el mal. El mal se enfrenta con el bien”, añadió.