Esperé meses sin respuesta: denuncias de alumnas contra acoso sexual

Las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 52 Jaime Torres Bodet, en Cuautitlán, Estado de México, aseguran que llevan años sufriendo acoso sexual dentro de las instalaciones y que el director, Omar Soberanis Galeana, quien dijo que son ellas las culpables, las ha ignorado varias veces.

Aunque su inconformidad estalló a partir de este domingo 23 de febrero. Una de las niñas descubrió que su exnovio estaba en un grupo de Facebook de compañeros del salón de 2° E, en cual se compartían fotos que le tomaban a las chicas bajo la falda cuando estaban sentadas.

Ella tomó capturas de pantalla y empezó a avisarle a sus amigas, que también lo fueron difundiendo. Entonces otra chica de 3° E las contactó para decirles que un alumno había tomado un video debajo de la falda de la maestra de Artes, que incluso cuando ella lo vio, se puso a llorar.

Así que el lunes 24 de febrero, al volver a clases, fueron a hablar con sus orientadores para denunciar la situación.

“Dicen que el director se empezó a reír y les dijo que eran cosas de niños. La verdad ese fue nuestro enojo, por el comentario y las actitudes que el director tomó ante esta situación”, cuenta una de ellas a Animal Político. No se reproduce su nombre ni el de otras cinco chicas que dieron su testimonio, por privacidad al ser menores de edad.

A la hora que se realizaba un homenaje a la bandera, dicen, el director solo hizo que los niños señalados por compartir las fotos ofrecieran una disculpa. Fue entonces cuando hizo el comentario que fue compartido en redes sociales, que ellas “provocaban ese tipo de situaciones”.

Esto fue lo que dijo el director de la secundaria ayer. pic.twitter.com/cc7GpAcduM — Karen 🤘🏼 ✨ (@_yosoykaren) February 25, 2020

Indignadas, las chicas volvieron a organizarse para hacer una protesta este martes. Ahí se sumó la mayoría de las estudiantes, que son poco menos de la mitad de los 800 alumnos que tiene la escuela.

La respuesta, sin embargo, las indignó otra vez, pues el director les dijo que ellas permitían el acoso porque no lo habían denunciado, aunque así lo hicieron el lunes, apenas enterarse.

Oigan gracias a todos por la difusión y el apoyo a estas niñas. 💜✨ Les comparto la actualización de la respuesta del director a las protestas pic.twitter.com/KFkbz9Z20g — Karen 🤘🏼 ✨ (@_yosoykaren) February 25, 2020

Después de eso, volvieron a organizar una reunión con cuatro alumnas y luego con algunos padres de familia, además de maestros, entre los que estaba la que supuestamente había llorado cuando vio su video, pero se posicionó de su lado, lo que las tiene desconcertadas y molestas.

Según las chicas, la actitud del maestro ya fue diferente que cuando había hablado solo con las jóvenes. Ante los adultos aseguró que ellas habían malinterpretado sus palabras. Pero le señalaron que su manera de expresarse no había sido la apropiada y que él había provocado la situación de escándalo, que no tenía por qué culpar a las alumnas.

Las niñas aseguran que no solo la queja de las fotos de este domingo la llevaron a su oficina, sino muchas otras que ocurrieron antes. En entrevista con Animal Político, explicaron que le han informado de casos de acoso de maestros a alumnas o de sus propios compañeros, que incluso las nalguean cuando pasan por los pasillos.

Han acudido primero con sus orientadores, que les piden que firmen un acta con su denuncia, pero luego no pasa nada.

“Yo traté de declarar sobre un acoso de un profesor y le dije a mi orientadora. Me dijo que lo iba a comentar con el director. Esperé días, semanas y meses, y hasta la fecha no me han dicho nada”, detalló una de ellas sobre el maestro Sergio, de Matemáticas y Educación Física. “El profesor en varias veces me acariciaba, me tocaba el cabello, y sentía miradas en mi cuerpo de parte suyas. Hubo una vez que estaba apuntando lo que él dictaba y él pasó y me arrimó su miembro”.

“También una de mis compañeras declaró que un niño la tocaba y fue con la orientadora, y la orientadora le dijo lo mismo que a mí y hasta la fecha no han hecho nada”, agregó.

En otro caso, un joven se dio cuenta de que otro estaba grabando a su hermana, así que le pegó y el caso terminó en la oficina del director. Pero ya ahí, el director primero se puso a revisarle la falda, si no la tenía doblada, y la conclusión fue que le dijo a la chica que por qué llevaba la falda tan corta.

Historial de acoso

El caso se volvió viral gracias a que los videos los retomó y publicó una exalumna de esa secundaria, Karen García, que estudió ahí entre 2003 y 2005. Ella dice que desde esa época había acoso, pero en ese entonces ni se les ocurría decir algo.

“El señor de intendencia, que todavía está el mismo, vendía paletas, por ejemplo, y tenía su refrigerador en un pasillo, entonces ahí metía a las niñas y las tocaba. En ese tiempo pues no decíamos nada, no te atrevías”, recuerda.

“Cuando yo iba en tercero sí quisimos alzar la voz porque teníamos un profesor de Matemáticas, que cuando nosotras nos acercábamos al escritorio a calificar alguna tarea o algo así, el profesor metía su mano al pantalón y se tocaba. Era como… un poco una burla, porque a los niños les parecía algo gracioso, pero para nosotras las niñas era un terror tener que acercarnos a ese maestro”.

Las chicas aseguran que solo quieren justicia y respeto, que sean expulsados los alumnos que las han acosado. No han pensado en más protestas, pero si no obtienen respuesta, considerarían buscar a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por ahora siguen indignadas, pues además de los regaños públicos que se vieron en internet, el director también las intimidó cuando hablaron con él en su oficina.

“Nos dijo que ya lo que habíamos provocado era muy grande y que estábamos sus 24 años de carrera y los cuatro años que lleva en la escuela, en la institución Jaime Torres Bodet. Y de hecho nos pidió que así como lo que hicimos, teníamos que remediarlo de una u otra forma porque estábamos manchando su nombre. Disculpen la palabra pero se me hizo algo estúpido, ya que es como que solamente quiere limpiar su nombre, ¿y nosotras qué, nosotras nos vamos a quedar así?”, reclaman.

La escuela no ha anunciado nada en su página oficial de internet, mientras que de Facebook, desapareció, después de anunciar lo siguiente:

“En atención a los protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de acoso escolar del gobierno del estado de México, este perfil será dado de baja”.

La Secretaría de Educación del Estado de México ya destituyó al director de esta secundaria Óscar Soberanis.