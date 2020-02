Director del Deporte de Chihuahua se burla del paro y lo destituyen

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chihuahua, Francisco Alonso Letayf, fue destituido tras burlarse del paro del 9 de marzo y mostrar su preocupación por quién le contestaría sus llamadas.

“¿Quién me va a contestar las llamadas?, ¿Quién me va a pasar las llamadas?, ¿Quién me va a revisar la agenda?, entonces sí me van hacer falta. Entonces, sí me van hacer falta desde ahorita, yo les dije que nos podremos encerrar aquí en la oficina para que sepan que no vinieron”, expresó entre risas durante la presentación de la asociación civil Talento Mujer.

La presidenta municipal, María Eugenia Campos, señaló que en su administración no será tolerado ningún acto que atente contra la dignidad de las mujeres y reiteró su compromiso de trabajar de manera incansable a favor de la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres.

“Como funcionarios debemos tener congruencia entre nuestras acciones y nuestros dichos, no podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas. Como servidores públicos, debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos para eliminar toda brecha de desigualdad, es necesario demostrar solidaridad, empatía y sensibilidad. La dignidad no puede ser objeto de bromas”, expresó la alcaldesa.

La alcaldesa informó que Tomás Aguilera, subdirector de Deporte Popular, será quien remplace el cargo de Letayf.

Con información del Diario de Chihuahua