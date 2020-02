Gobernador de BC declara non grata a FedEx; la acusa de narcomenudeo

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, calificó a la empresa de envíos y paquetería FedEx como non grata en el estado, por negarse a implementar medidas que combatan el envío de drogas en su servicio.

“Ya no hallo cómo calificarlos, son unos irresponsables, me reportaron que encontraron un paquete con poco más de tres kilos de mariguana, es imposible que un paquete con ese tipo de peso cuando lo estén documentando no sepan…FedEx se ha dedicado flagrantemente al narcomenudeo”, acusó el gobernador en un video.

Bonilla Valdez dijo que por cotizar a nivel internacional, la empresa “debería ser más responsable en sus actitudes”, pues considera que FedEx sabe que está contribuyendo en “gran escala” al narcomenudeo.

“Yo aquí como gobernador del estado, los desconozco como una empresa constructiva, no es una empresa que quiere el mejor beneficio de los bajacalifornianos, no les importa el beneficio de los bajacalifornianos, ni su salud”, indicó.

En tanto, el secretario técnico de las mesas de seguridad, Isaías Bertín Sandoval, dijo que la empresa de paquetería DHL sí se ajustó a las políticas acordadas, “y ya no están recibiendo pagos en efectivo”, los cuales, dijo, facilitan el envío de drogas.