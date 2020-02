Estoy tranquilísima: Guevara sobre acusaciones de corrupción en Conade

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo que está “tranquilísima” y que hasta ahora solo son “mitote” los señalamientos de presunta corrupción en el organismo que encabeza.

“Yo no escondo nada, estoy tranquilísima y lo único que puedo decir, aplaudo y me congratulo que sea así, hoy más que nunca se ha auditado a la Conade, y qué bueno que sea así, que tengamos los ojos encima porque eso nos hace retarnos a hacer las cosas mejor”, mencionó Guevara, de acuerdo con Reforma.

El 19 de febrero pasado se informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó presuntas irregularidades en Conade.

Entre ellas, casos de entrenadores deportivos que no cumplían con el perfil, comprobantes irregulares, entrega de facturas falsas, contratación de viajes de deportistas que inclusive triplicaron los costos y uso debido de instalaciones.

Tras conocerse estas observaciones de presunto uso de facturas falsas, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Fiscalía General para presentar una denuncia.

Cuestionada al respecto por la prensa, Guevara respondió: “No puedo dar respuesta ante un mitote, no hay hoy una solución por parte de la Función Pública. La secretaria fue muy clara y enfática al decir que hay observaciones y se siguen revisando”.

La senadora Gálvez, ironizó Guevara, hizo muy bien en acudir a denunciar, “pero qué lástima que no va a proceder, porque número uno, no es afectada directa y no le corresponde, y dos, es improcedente porque no hay una solución de parte de la Función Pública, todo lo que se ha dicho y se ha vertido a través de los medios son dichos”.

“Estamos violentando un principio de garantía constitucional, que es el de inocencia y si fuese lo contrario, pues hasta que se comprueba, y hoy no está comprobado”, agregó.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)