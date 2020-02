Si mujeres paran estarán tentadas a lavar platos: Eréndira Sandoval

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, sugirió que sean los hombres los que no trabajen el próximo 9 de marzo para que las mujeres “sacudan” al país y ocupen espacios públicos.

Ante la convocatoria a un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, la funcionaria planteó que mejor haya un paro de hombres. “Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras”, escribió.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

“A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas”, escribió.

Para el próximo lunes 9 de marzo, diversos colectivos han convocado a realizar un paro nacional de mujeres, en protesta por la violencia de género que se vive en el país.

Ante esta iniciativa, universidades, partidos políticos, empresas y gobiernos se han unido y han dado a conocer que no habrá sanciones para las mujeres que decidan participar.

Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del presidente de México se sumó al apoyo al paro nacional #UnDíaSinMujeres el 9 de marzo, pero después cambió de opinión y unas horas después, publicó otra convocatoria contradictoria a la primera: #Undíamásconnosotras está mejor.

La nueva imagen llama a hombres y mujeres a usar un pañuelo blanco en apoyo del presidente, e incluye la imagen de la convocatoria del paro nacional tachada con rojo.